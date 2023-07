Celebrity ve Výměně manželek. Štítí se houbiček i utíkají před krůtami

Osmany si zamiloval nejmladšího člena rodiny, desetiměsíčního Filípka.

Osmany Laffita

První VIP vyměněná „manželka“ se ukázala ve Výměně 31. ledna 2018, v 16. dílu 9. řady. Nebyl jí nikdo jiný než módní návrhář kubánského původu Osmany Laffita. Diváky nechal nahlédnout do svého netradičního domu – hvězdárny – v Nižboru u Prahy a do zahrad, kde chovají slepice, koně a tygra.

Umělec není zvyklý se příliš zapojovat do chodu domácnosti, ordinérní věci za něj řeší jeho přítel Guy, se kterým jsou spolu už téměř tři dekády. Výměna pro něj proto byla těžkou zkouškou – dostal se do rodiny Lucie z Chotusic, která má se svým manželem, skladníkem Davidem, sedm dětí.

„Říkal jsem, že dítě mi nevadí, ale jestli je to malý dítě a nikdo mi s ním nepomůže, tak budu mít peklo… Nechali mi tady prádlo, nevyprané, a já neumím prát! Mám vstávat v šest hodin, když doma se budím v devět? To nezvládnu!“ děsil se při první prohlídce nové domácnosti.

I když se Laffita upřímně snažil, vyhroceným situacím se stejně nevyhnul. David na něj zvýšil hlas kvůli tomu, že při hlídání mimina nestačil dávat pozor na další dvě dcery a co víc, odvážil se přitom nalít si sklenku vína. Osmanymu naopak přišlo, že všechny domácí práce zastává Lucka a snažil se do nich zapojit i děti.

Nakonec se na čas odebral pryč, aby si odpočinul. „Bude to chaos, ale pokud je celebrita a potřebuje si od nás odpočinout, ať jede, ale nepřijde mi to fér,“ komentoval jeho odchod David. Uklidnil se až po tom, co za sebe návrhář poslal profesionální chůvu.

Nakonec se Laffita odvážil přebalit nejmladšího syna Filípka a prohlásil, že už je díky tomu připravený mít vlastní dítě. On i David si uvědomili, že by měli svým partnerům více pomáhat. To ocenila zejména Lucka, která si na deset dní vyzkoušela život jako v bavlnce. Guy ji dokonce vyvezl na tři dny na Kanárské ostrovy.