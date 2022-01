Sedmikrásky k obědu, nákup z popelnice. Výměna se nesla v režii eko páru

První rodina nové Výměny žije v Mnichovicích poblíž Prahy. Tvoří ji Viktorie (28), která je v současnosti na mateřské dovolené, pečovatel v domově důchodců Matyáš (26) a jejich synové Kasián (3) a Koloman (9 měsíců). Do Výměny manželek rodinu přihlásila Viktorie a Matyáš jí nápad odkýval s tím, že bude legrace. „A za ty prachy, proč ne,“ dodává.

Oba dva jsou volnomyšlenkáři, dobrodruzi, kteří milují přírodu a vše, co je s ní spojené. Dříve bydleli v dodávce, kterou vyměnili za malou chatku až s narozením druhého dítěte. Matyášovi se tak trochu nelíbí, jak Viktorka vychovává staršího Kasiána – je podle něj až příliš benevolentní. „Chci být parťák, tak se ho pořád na všechno ptám,“ přiznává Viki.

Problém č. 1: chybějící mléko

Náhradní manželkou po dobu deseti dní se Matyášovi stala Andrea (26), která pracuje v oblasti financí. To, že je rodina z Mnichovic velmi, ale velmi volnomyšlenkářská, poznala hned při svém příjezdu. Naprosto ji šokovala zanedbaná chatka s velmi skromným zařízením. Protože je zvyklá na velký prostor rodinného domu, nepotěšila ji ani stísněnost jejího dočasného obydlí. „Je to, jako bych jela na hodně, hodně špatnou chatu.“

Andrea (26) se po příjezdu zděsila, nakonec si ale výměnu užila.

Matyáš ji přivítal několika větvemi, ze kterých si prý později udělají čaj. Andy mu stačila přiznat, že se jí u nich nelíbí, a hned byla podrobena první zkoušce: mytí malého Kolomana ve vaničce v obýváku na zemi. „My úplně nemáme řád, já se třeba nemyju každý den. A ty?“ vychrlil Matyáš na Andreu, která jenom zmateně přikývla.

„Mám to úplně jinak, moje dítě chodí v čistém. Buďte si volní jak chcete, ale odsaď posaď,“ nechala se slyšet později. Náhradní manžel byl opačného názoru: „Není úplně nutné dbát na hygienu, protože takhle sbíráme imunitu.“ Jeho přístup Andreu ani později nepřestával šokovat. „Když nosíš dítě a kouříš u toho, tak musíš dávat pozor, aby mu popel nepadal do očí,“ instruoval ji při uspávání Kolomana v nosítku.

Druhý den se Matyáš brzo ráno vydal do práce a Andrea se pustila do úklidu. S pomocí drátěnky kuchyň jakž takž prokoukla. Pokus o uvaření oběda ale dopadl neslavně. Šunka byla zkažená, takže si ona a Kasián museli vystačit jen s těstovinami a řídkou omáčkou.

Problémem se ukázala být strava malého Kolomana, kterého Viktorie stále kojí. V mrazáku sice nechala zamražené nádobky s odstříkaným mlékem, ty ale už záhy začaly docházet. Poslední bandasku Koloman dopil už druhého dne odpoledne. „Viki s odsáváním začala teprve dva dny předem. Takže bylo jasný, že to nejde stihnout. Nevím, co čekala. Já jsem jí to říkal asi měsíc dopředu, ať už začne,“ prozradil Matyáš a slíbil, že v obchodě koupí náhradní výživu. „Aspoň to Viki uvidí a řekne si jéjdamane, to jsem ale čurina,“ dodal škodolibě.

Kvůli nákupu jídla pro Kolomana a dalších zásob se rodina vypravila na nákup. Poblíž se ale nenachází žádný obchod, proto bylo třeba dojít dva kilometry pěšky na nádraží a svézt se vlakem. Cestou vyvezli na kárce ještě tříděný odpad. Průvod doplňoval Koloman v kočárku a Kasián na tříkolce.

Andrea netušila, že nákup v její nové rodině nekončí zaplacením u pokladny. Matyáš poté obvykle ještě zachraňuje. „Nakupovat jezdím sem, protože jsou tady přístupné popelnice,“ vysvětlil nechápající Andree. Z popelnice na bioodpad poté vybral několik úlovků jako maliny, čínské zelí, banán, borůvky, cuketu a jablka. „Hele, broskve! Ty se většinou vyhodí, protože si je někdo dal do sáčku a pak někde nechal,“ radoval se Matyáš.

Doma se pak konala grilovačka, na menu byla zelenina z popelnice. Matyáš na kameru předvedl zachráněnou a koupenou zeleninu, přičemž rozdíl skutečně nebyl poznat. Přesvědčil tím i Andreu: „Hm, úplně normální cuketa. Až budu mít nouzi, tak do té popelnice taky skočím.“

V rámci šetření pak Matyáš ochutnal ještě marinádu a salát zbylé po párty, která se podle jeho slov konala před týdnem. Zajímalo ho, jestli by něco z toho nešlo ještě využít. „Vodu jsem vypil a ovoce vyhodil. Bylo to jemně nakvašené jako cider,“ pochlubil se. „A to, že to smrdělo jako bolavá noha, to ti neva?“ ptala se Andrea.

O chvíli později zabila velkého komára a z legrace vybídla Matyáše, aby ho snědl. „Nechci, já jím kobylky, včely, sršně a takový, to bych si klidně dal,“ zněla odpověď. „Zadní nohy kobylek škrábou v krku, takže je dobrý je napřed utrhnout,“ podělil se o své know-how. Andrea se už ani nesnažila zastírat své zděšení. Následně dostala ještě lekci, jak vyčistit špinavé látkové plenky kartou na pražskou MHD. Překvapivě mu však vysekla poklonu. „Máš u mě plus, protože spousta tatínků na pokakané plenky ani nesáhne.“

Matyáš si také soužití s dočasnou manželkou pochvaloval. Andrea uklidila celý byt a nevynechala ani takové detaily jako třeba vnitřek lednice. „Je to super, ta Výměna manželek. Prostě jako když si objednáš uklízečku, aby ti udělala pořádek, a nemusíš zaplatit.“ Jeho jedinou povinností bylo hlídat děti, čehož se zhostil s půllitrem piva. „Je to dobrý, ještě má pět dní, tak snad nepoleví. Pak sem bude muset ještě dojíždět a naučit to Viki,“ mudroval na účet Andrey.

Hezky uklízí, ale nenavaří

Otec rodiny už nejspíš dopředu očekával, že změna režimu se ponese ve znamení úklidu. Andrea ho vyzvala ke společnému uklízení zaneřáděné terasy, s čímž bez okolků souhlasil. Kývl i na přání, aby uvařil oběd a večeři. „Dále tady mám: namazat vrzající dveře,“ vypočítávala Andrea seznam úkolů pro Tomáše. „Ale ono takhle aspoň víš, že někdo jde, je to dobré proti zlodějům,“ namítl Matyáš, ale nakonec se stejně podřídil. V poslední řadě měl posekat trávu. „Uvidím, jestli ty sekačky budou fungovat, já jsem je ještě nikdy nevytáhl,“ přiznal.

Pátý den čekalo na rodinu příjemné překvapení. Tchán Andrey měl cestu do Prahy, a tak se nabídl, že cestou doveze odstříkané mateřské mléko pro Kolomana. „To je síla. Už jsem vezl do Čech pivo, víno, slivovici z Moravy, ale mlíko a ještě kojenecké, to je neuvěřitelné,“ smál se. Dovezl ho plnou krabici. „Takhle kdyby to tady vypadalo na začátku, tak je to jiná,“ prohlásila Andrea.

Netrvalo dlouho a její dočasný manžel začal mít výhrady. Po cestě z práce se kamerám svěřil: „Víc bych se těšil domů, kdyby tam byla Viki. Takhle zase určitě budeme něco uklízet. Ona sice hezky uklízí, ale nestihla mi pořádně ani vyprat. A jak říká, že mi něco uvaří, tak vlastně ani tolik nevaří. Ale nikdo není dokonalý, že jo.“ Ještě než se dostavil domů, dal si na verandě cigaretu a pivo. „Začíná to pro mě být náročné. Viki mi chybí, na prvním místě se nemám s kým pomazlit,“ povzdychl si.

Doma ho čekala oprava dveří a sekání trávy. Zatímco první úkol ze změny režimu zvládl, druhý se ukázal být problematickým. Nechtěl totiž posekat žádné rozkvetlé kytičky a poctivě je objížděl. „Teď jsem vzal jitrocel, chudák jitrocel,“ naříkal. Andrea se ho snažila přesvědčit, aby jí sekačku svěřil. „Ne, ty mi posekáš sedmikrásky a já nebudu mít co jíst,“ odbyl ji manžel. Otcovy sklony nejspíš zdědil i Koloman, kterého zabrala kamera, jak jí trávu. K večeři byl ten den Matyášův originální salát ze zahrádky. Figuroval v něm nejen hlávkový salát z popelnice, ale také oblíbené sedmikrásky a pampelišky. K němu ohřál zbytky kuřete.

„Pobyt tady mi dal jiný pohled na svět, že žít se dá opravdu různě,“ přemítala poslední den Andy. „Nakonec jsem se tady cítila moc dobře. Uvědomila jsem si, že nemusím všechny věci hrotit a brát všechno tak vážně. Matyáš byl střelený od začátku do konce, ale jinak je skvělý táta,“ zhodnotila náhradního manžela. Jemu prý dala Výměna hlavně uklizený dům. „Byla to pohoda, jsem rád, že jsem se přihlásil. Klidně bych šel znova, ale to asi nejde.“ Aby překvapil Viki, rozhodl se poslední den oholit a obléct si sako.