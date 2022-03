Herec ve Výměně: Miminko ano, ale ne hned. Nemůžu tě svlíknout před lidmi

Zuzana (30), která pracuje na letišti u bezpečností kontroly, žije s přítelem, hercem Jaromírem Noskem (43). Partneři jsou spolu přes tři roky. Seznámili se v divadle, když se chtěla Zuzka s Mírou vyfotit po představení. Děti zatím nemají, ale do budoucna je plánují. Proto by si Zuzka chtěla péči o ně vyzkoušet.

Do Výměny se tentokrát nepřihlásili sami, oslovila je přímo televize Nova. „Když přišla nabídka, jestli nezkusit desetidenní odloučení, řekli jsme si, proč ne,“ říká k účasti Míra Nosek, který výměnu bere jako možnost, jak se vypořádat se zlozvyky: „Rád bych začal chodit dřív spát, protože teď chodím do postele třeba až ve čtyři ráno, a je úplně jedno, jestli mám vstávat v šest, nebo v jedenáct. Trochu se bojím, aby to nakonec nebylo tak, že spíš já polezu na nervy náhradní manželce než naopak.“

Placentu jsme měli v mrazáku

Náhradní manželkou se herci stala Živa (36), která je momentálně na mateřské dovolené. Jako dárek mu dovezla kváskový chleba, který sama upekla. Na oplátku dostala kytku v květináči. „Já nemám rád řezané, přijde mi to jako vražda,“ vysvětloval Míra. S náhradní manželkou si padli do oka. „Představoval jsem si různé ženy z různých dílů a tahle mi přijde fajn. Hrobníkova žena,“ vystřelil si z povolání Živina manžela.

Živa (36) říká, že být maminkou na plný úvazek jí příliš nevyhovuje. I přesto si ale na manželovi prosadila další dítě.

Přesně jak Míra předpokládal, s Živou se míjí nejen životním stylem, ale i buzením. „Přišla jsem sem, bylo šest ráno, a pak mi došlo, že bych asi měla jít ještě spát,“ líčila Živa, když v deset dopoledne zasedli ke kávě. Zároveň přiznala, že její manžel je zvyklý vstávat ještě mnohem dřív – ve čtyři hodiny. Uvaří si podle ní kávu a čeká na východ slunce. „Když má Richard východ, tak já mám ve stejnou dobu západ,“ opáčil Nosek.

Hned poté se Míra chopil vysavače, jako ostatně každé ráno. „Chlapa s vysavačem, to neznám,“ divila se Živa. Ta bojovala hlavně s tím, že jí herec nechtěl pustit k péči o kytky ani k jiným domácím pracím. „Já už asi ani neumím odpočívat. Je to pro mě v tomhle taky výzva,“ přiznala.

Míra se pak rozhovořil o složité situaci, ve které se ocitli herci v době epidemie covidu. V diáři, kde měl původně napsané téměř na každý den nějaké vystoupení, musel všechna pole vyškrtat. „Tohle nebude, tohle nebude, tohle ani nebylo,“ vypočítával přitom. „Vždy jdu na nějakou brigádu,“ odvětil na otázku, čím se tedy nyní živí. „S kamarádem jsme jezdili dodávkou, naučil jsem se jezdit ještěrkou, abychom si všechno sami naložili. Pak jsme dělali různé zahradnické práce. Celkem sedm různých brigád.“

Svěřil se také, že je vytočený z přístupu mnoha lidí k hercům: „Začali říkat, že konečně herci vytáhli do práce. To jsou přitom ti stejní lidé, kteří přijdou v pět z práce domů, vezmou si pivo, hodí nohy na stůl a zapnou televizi. Tak ji vyhoďte z okna, dejte si tam vázu.“

Na oplátku poté dostal přednášku o porodech. Živa se rozpovídala o tom, že porod nejstaršího syna byl mimořádně náročný a trval třicet tři hodin. Další dvě děti už rodila doma. „Pak jsme zakopali placentu. Ale jednu jsme měli rok v mrazáku, nestihli jsme ji zakopat.“ Míra se smál, ale mimo její doslech řekl kamerám: „Je to zvláštní v tom, že to, co ona povídá, jsou pro mě leckdy bizarní věci, ale ona to říká úplně normálně.“

Odpoledne odešel Jaromír na zkoušku nové divadelní hry a Živa zůstala sama se svými myšlenkami. Uvažuje údajně nad pomocí chůvy, protože je na ni povinností v domácnosti už přespříliš. „Nejsem ten typ maminky, co těm dětem obětuje všechno. Mívám z toho i deprese a doma máme kvůli tomu konflikty. Kolikrát prosím Richarda, aby s dětmi byl víc a já měla víc prostoru.“ Podle svých slov zjistila, že potřebuje během mateřství něco dělat. „Protože kdybych byla jen s těmi dětmi, tak mi asi hrábne. Já je miluju, ale není to něco, co by mě naplňovalo tak, abych byla v životě spokojená.“

Momentálně ji ale čekal velký zážitek. Míra ji vzal s sebou na focení plakátu k divadelní hře. Seznámila se i s herečkou Veronikou Arichtevou, která se jí okamžitě začala vyptávat, jestli už se s Jaromírem stihli pohádat a jestli už má pro něho vymyšlené úkoly.

Trocha adrenalinu

Ve změně režimu Živa Jaromírovi v podstatě jen připomněla úkoly, které mu Zuzka napsala do manuálu: spravit rozkousanou lištu, zakrýt díry po šroubech a připravit venkovní terasu na grilování. „Pro mě je to potěšení, protože jsem obsedant na úklid. Mě by víc potrestalo, kdybych nesměl třeba tři dny uklízet,“ prohlásil Míra. Posledním, soukromým přáním Živy byla procházka centrem Prahy s ukázkou divadel, kde Míra hrál.

Nejenže doma s přehledem všechno spravil, herec připravil Živě i překvapení. Se zavázanýma očima ji dovezl na letiště u Plzně. Oba pak nasedli do malého vrtulníku. „Já mám ráda adrenalinové věci. Překračovat svoje hranice a strachy. Takže tohle bylo super, zase další splněný malý sen,“ netajila se svým nadšením náhradní manželka.

I ona měla ale nachystané v záloze jedno překvapení. Mírovi jen tak mezi řečí oznámila, že je opět těhotná. „Takže to budou mít doma čtyři děti dohromady, když nepočítám nejstarší dceru, která u nich trvale nebydlí. Čtyři je mazec,“ odvětil herec. Nastávající maminku pak vzal na procházku Prahou, jak si přála. Ukázal jí přitom zavřená divadla, ve kterých hrával. „Nevím, asi bych nechtěla žít s hercem. Jedině že bych byla taky herečka, kdybychom se bavili a měli bohémský život oba,“ přemýšlela nahlas vyměněná manželka.

Oběma dočasným partnerům se už ke konci výměny stýskalo po jejich drahých polovičkách. „Uvědomila jsem si, že Richard je můj životní chlap, nikdy jsem nemilovala nikoho tolik jako jeho,“ svěřila se Živa. „Už je to dlouhý, už se těším na tu svoji holku,“ přidal se Jaromír.