Vyrostl jsem jako degeš a taky tak umřu. Klidná Výměna měla dramatický konec

První rodina nové Výměny žije v Novém Městě pod Smrkem v domě se zahradou a bazénem. Nikola (33) je v domácnosti a její partner Mirek (33) pracuje v továrně. Společně vychovávají Tadeáše (9) a Elišku (7).

S přihláškou do pořadu přišla Nikola, která se údajně doma nudí. „Manželka je jako kolotoč, někdy je neuvěřitelně milující a někdy je vzteklá máma,“ popisuje svou ženu Mirek. Pár tvoří už jedenáct let. V rodině panuje přísný režim a pořádek, Nikola je totiž velký pedant na úklid. „Když zařvu, tak v pozoru stojí i sousedi,“ říká.

Ta baba se asi nudí

Za Mirkem se až z Irska vypravila Petra (38), která pracuje jako instruktorka v autoškole. Už před odjezdem si přála pobyt v domku s bazénem a to se jí vyplnilo. Z nové domácnosti tak byla nadšená.

„Paní vypadá naprosto skvěle,“ radoval se Mirek. Příjemně ho také překvapilo, že jeho manželka odjela do Irska. „Bude mít skvělý zážitek, si myslím.“ Hned první ráno se Petra seznámila s přísným režimem druhé ženy. Mirek i děti jí vyprávěli, jak pečlivě musí být vše naklizené. Všichni se ovšem shodli, že je takový přístup přehnaný.

Přesto se Petra při úklidu poctivě držela manuálu. Dokonce i polštářky na posteli se snažila srovnat tak, jak to dělá Nikola. „Ta baba se tady asi nudí,“ neodpustila si přitom poznámku. „Manželka se tím seberealizuje, musí to být podle jejích představ,“ komentoval zpovzdálí Mirek.

Petra ovšem zapomněla na jednu důležitou povinnost: uklidit polštáře a podsedáky z terasy před deštěm. Všechny byly po deštivé noci nacucané skrz naskrz. „Snad to uschne, než se Nikola vrátí,“ smála se a Mirek se přidal.

Spíš než domácí práce Petru lákala dílna. Celé odpoledne pomáhala Mirkovi a společně si pak dali pivo. V podvečer pak ještě vyjeli na pole unavit děti. Celá rodina si hrála s balíky sena.

Další průšvih na sebe nedal dlouho čekat. Tadeáš vylil na zeď limonádu. Petra se hned snažila následky zamaskovat, ale moc jí to nešlo. Tadeáš jí přiznal, že má strach z reakce rodičů. „Oni mají velký respekt z mámy. U nás to tak není, a ani bych to nechtěla,“ přemýšlela Petra, zatímco konejšila dočasného syna, který se v slzách krčil pod stolem.

„Nebudeš mít od táty žádný průšvih. Já jsem tady a budu tě chránit, dobře?“ řekla mu. Mirek navzdory očekáváním zareagoval klidně: „Vezmu štětku a přemaluju to. A ty mi pomůžeš,“ obrátil se na syna.

Máma by to nepřežila

Ve změně režimu si Petra přála, aby Tadeáš omezil příjem cukru. Utírat prach se také odteď mělo jen jednou, a ne dvakrát denně. V obojím jí rodina vyšla vstříc. Mirek našel všechny sladkosti, dal je do sáčku a schoval v dílně. Tadeáš změnu nenesl dobře, trucoval na posteli s mobilem v ruce a s Petrou se nechtěl bavit.

Netrvalo dlouho a opět zavládla rodinná pohoda. Petra navařila, napekla a všichni si šli zahrát fotbal. Eliška se již po chvíli naštvala, protože se jí nedařilo. „Eliška, když hraje pexeso a prohraje, tak se naštve. Manželka říká, že je to moje rozcapená princezna,“ přiznal Mirek.

V noci pršelo a polštáře i podsedáky opět zůstaly na terase. Mirek se obával, že dopadne stejně, jako když učil děti sprosté básničky. „Manželka tehdy vzala bičík a normálně mě zbila. Je pravda, že to bylo zaslouženě,“ smál se. Petra si bičík půjčila a Mirkovi také dala jednu ránu přes zadnici.

Zatímco Petra před koncem Výměny zanedbávala úklid, Mirek se snažil zamést stopy po limonádě na zdi. „Máma by to tady nepřežila,“ hodnotil Tadeáš.