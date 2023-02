Bordel? Tak to budu řvát. Ve Výměně se sešly pedantka a flegmatička

První rodina žije v Teplicích v pronajatém bytě 3+1. Vendula (26) je na mateřské dovolené, její partnerka Nikola (27) se živí jako operátorka kvality. Společně vychovávají syna Tobiáše (8 měsíců). Partnerky jsou spolu dva roky, z toho rok žijí v registrovaném partnerství.

Do Výměny manželek se přihlásily, aby vyzkoušely, jaké emoce je přemůžou, když se jedna z nich posadí do auta a odjede za novou rodinou. Chtěly by také světu ukázat, že i dvě holky dokážou vychovat syna, aniž by to mělo následky, o jakých mluví odpůrci rovných práv pro stejnopohlavní páry. Nikola by si navíc přála, aby Vendula upustila od svého puntičkářství. „Ustelu si postel, ona jde a ustele ji znova,“ prozradila.

Tři dny a jsem vyřízená

Společnost dělala Nikole během následujících dní Zuzana (25), která je momentálně na mateřské dovolené. „Vypadá to, že budou dvě maminky. Paráda, to bude možná i lepší než s chlapem,“ zaradovala se náhradní manželka. A pozitivní dojem přetrval i po seznámení.

Zuzka se v nové domácnosti vzorně starala o Tobiáše a dávala Nikole, která zatím na péči o malého není tak zvyklá, užitečné rady. „Se Zuzkou jsem spokojená, o malého se stará jak o vlastního,“ pochvalovala si Nikča.

Zuzana (25) je taktéž na mateřské dovolené, péče o dvě malé děti a rozestavěný dům je však občas nad její síly.

Nikola využila nepřítomnosti své partnerky a domácí povinnosti plnila, až když to sama uznala za vhodné. „Kdyby tady byla Vendy, tak by už na mě řvala, že si mám uklidit to nebo ono. Většinou počká, až se toho více nakupí a pak mě sejme. Přece na mě nebude řvát kvůli jedné věci, to by na mě řvala furt,“ objasnila divákům.

Zuzka z toho neměla moc velkou radost: „Přála jsem manželovi bordelářku, zatímco Vendy pořád uklízí, peče a vaří. Ale aspoň by mohl pochopit, že to není všechno tak jednoduché.“

Během pobytu v nové domácnosti se dozvěděla, jak si Nikča a Vendy pořídily syna a kolik peripetií taková věc obnáší. „Umělé oplodnění nám vyšlo hned napoprvé. Ale není to tak jednoduché. Když tam přijdeš, musíš dokázat, že máš partnera, a že je neplodný. Šly jsme tam s kamarádem a Vendy sehrála scénku,“ vzpomínala Nikča. Zuzce bylo líto, že v Česku jsou stejnopohlavní páry diskriminovány, a že její dočasná partnerka podle zákona nemá vůči Tobimu žádná práva.

S ubíhajícími dny začala péče o syna Nikolu zmáhat: „Jsou to tři dny a já jsem úplně vyřízená. Na mateřské bych fakt být nechtěla a Vendy to teda nezávidím, strašně ta starost vybíjí baterky.“ Zuzka nabyla opačný názor. Odpočinkový režim s jedním dítětem jí dával až moc prostoru přemýšlet. Stýskat se jí začalo už první noc.

Nemám na ni náladu

Ve změně režimu zopakovala Zuzka přání, které Vendy napsala do manuálu: aby si Nikča vyzkoušela den v její kůži, pouklízela, uvařila a postarala se o Tobiáše. Dalším požadavkem bylo, aby si malý zvykal na spaní ve vlastní postýlce. Do té doby totiž spal s maminkami v posteli.

Nikola se zhostila prvního úkolu hned další den, myla koupelnu, vytírala a starala se o syna. Došlo jí přitom, že by své partnerce měla do budoucna mnohem více pomáhat. Rozhodla se zatím alespoň poslat Vendule kytici s poděkováním za její péči.

Druhá domácnost dostala stejný nápad a poslala svým partnerkám společný pugét. Vendula připojila vzkaz se slovy „Miluji tě“. To mělo na Nikolu úplně opačný efekt, než by si možná přála: „Je to úplně na h*vno. Asi bych to potřebovala slyšet osobně. Nemám na nic náladu, na Zuzku nemám náladu. Vadí mi všechno, co udělá.“

Samotná Zuzka byla den ode dne smutnější a kvůli tomu přestala mít chuť k jídlu. „Měla tady jen jedno jídlo. Ani nepije a nechodí na záchod,“ prozradila ustaraná Nikola. Dočasná partnerka podle ní prý na všechno rezignovala a nešla se ani vykoupat. Jak se dalo čekat, Zuzka se nakonec rozhodla Výměnu ukončit předčasně už sedmý den.