Raději si koupím troje drahé boty než myčku, machroval manžel ve Výměně

První účastnici nového dílu Výměny manželek bydlí v panelovém domě na severu Německa ve městě Bielefeld. Řidička kamionu Bára (32) je momentálně na mateřské dovolené. Z předchozího vztahu má syna Sebastiana (8). S profesionálním řidičem Petrem (43) jsou spolu dva roky a mají dceru Leticii (14 měsíců).

Do Výměny manželek rodinu přihlásila Bára. Chtěla vidět, jak to chodí jinde, zda tam taky vše dělá žena. Sám Petr přiznává, že ve vztahu hodně zpohodlněl: „Bára kolem mě tak skáče, že si člověk na to strašně rychle zvykne.“ Sám sebe označil za „těžkého ležáka“.

Jarmila (42) pracuje na údržbě a s manželem vychovávají pět dětí.

Jsem dost žárlivý chlap

Deset dní strávil Petr s Jarmilou (42), která pracuje na údržbě. Díky Výměně vyrazila na svou první zahraniční cestu a hned od přejezdu hranice se cítila jako na dovolené. Také Petr jí přišel sympatický, u Sebastiana však hned vycítila chladný odstup.

Právě Bářin syn jí dělal během Výměny největší starosti. Zarazilo ji, kolik času tráví osmiletý kluk hraním na telefonu a konzoli. Od oblíbené činnosti ho vytrhl akorát hlad. Odmítal jít s náhradní manželkou na procházku a vůbec se účastnit jakýchkoliv aktivit. Jarka si díky tomu uvědomila, že se Sebík chová podobně jako některé její děti, kterým to bude muset zatrhnout.

Petr Sebastianovu závislost dával za vinu hlavně sobě. „Příchodem Leticie se to hodně změnilo. Měl bych se mu více věnovat a zase navázat ten vztah, jaký jsme měli dřív,“ přemýšlel.

Zatímco syn hrál na konzoli a dcera si dávala odpolední siestu, měl Petr čas probrat s náhradní manželkou záležitost, která ho trápila už od samého počátku Výměny: „Já jsem dost žárlivý chlap. Myslíš, že je možnost, že by tě manžel podvedl s mojí Bárou?“ Jarka takovou myšlenku rezolutně zamítla, ale zároveň přiznala, že ji manžel už jednou podvedl. Neubránila se přitom slzám.

Omezit hraní? Tak to zemřu

Petra překvapilo, že Jarmila nikdy nebyla v zahraničí, a proto když si ve změně režimu přála výlet, rozhodl se ji vzít k moři do Nizozemska. Malému Sebimu se zprvu nechtělo, ale nakonec uznal, že koupání v moři možná bude skoro stejně tak dobré jako hraní her.

Právě na ty směřovalo Jarmilino druhé přání: Sebík by měl omezit hraní na minimum. „Tak to zemřu,“ okomentoval její požadavek. „Jelikož teď velím já, tak to musíš zvládnout,“ nedala se Jarka.

U moře Sebastian pookřál, a dokonce se s tátou a náhradní mámou vrhl do studených vln. „Já jsem šťastná jak blecha,“ smála se Jarka a už plánovala, jak k moři vyveze svoji vlastní rodinu.

Petr jí splnil i druhé přání a po příjezdu zpět do Německa uvařil celé rodině oběd. „Já nevím, co ty ženské dělají. Půl hodiny v kuchyni a mám jídlo na celý den. Brnkačka,“ prohlásil při tom.

Následně se náhradní partnerce rozhodl dát ještě lekci autoškoly. Při pohledu na vynervovanou Jarku si podle svých slov uvědomil, že jeho žena je dokonalá a nikdy by ji nevyměnil.