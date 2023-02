Seber se a vypadni! Náhradní manželka se opět musela uchýlit do hotelu

Výměna jako léčba ponorky

Jarda prozradil, že sice jako ajťáci mají s manželkou nadprůměrné platy, většinu ale utratí za moderní technologie.

První rodina nejnovější Výměny žije v obci Předboj nedaleko Prahy v pronajatém domku. Karolína (37) i Jarda jsou oba ajťáci. Společně vychovávají tři děti Denise (5), Anežku (3) a Dominika (6 měsíců).

Přihlášku do pořadu podala Kája, přijde si totiž nedoceněná, a hlavně dvěma starším dětem údajně dělá služku. Jarda doufá, že by odluka mohla upevnit jejich vztah. „V době covidu jsem byl téměř neustále doma na home office a myslím, že jsme dostali pocit, že si lezeme na nervy,“ říká.

Manželé se nejčastěji hádají kvůli výchově dětí a Jardově lenosti. Protože je Kája momentálně na mateřské dovolené a její muž si hledá novou práci, peněz nemají nazbyt.

Mirka (33) je na rodičovské dovolené. Od účasti v pořadu si slibuje, že se její temperamentní manžel zklidní.

Do Předboje přijela až z Ostravy Mirka (33), která je na rodičovské dovolené. Jardovi při seznámení viditelně spadl kámen ze srdce, a i on udělal na Mirku docela dobrý první dojem: „Pán je sympatický, zdá se mi, že se trochu stydí, ale to zvládneme.“

Pro dočasnou manželku byly spíš než členové rodiny výzvou technologie, s nimiž si příliš netyká – myčka, sušička, bezdotykové koše i vysavač, který je zároveň mopem.

Děti mají své tablety, na kterých můžou být až čtyři hodiny denně, a u jídla jsou zvyklé sledovat pohádky. „Nechceme měnit jejich osobnost, zadupávat je do země, aby poslouchaly na slovo, brát jim sebevědomí,“ vysvětloval Jarda. Tablety podle něj rozvíjejí technologickou gramotnost a v jejich domácnosti jsou nedílnou součástí výchovy – otec jim je přes svůj mobil podle potřeby zamyká, kdykoliv potřebuje, aby ho ratolesti poslechly.

Jarda prozradil, že sice jako ajťáci mají s manželkou nadprůměrné platy, výdaje ovšem veškeré finance lehce spolykají. „Kája by chtěla peníze z Výměny primárně na nějaké operace po dětech. Má hodně vytahané kůže, takže liposukci a zmenšit prsa,“ objasnil její manžel. Mirka a její rodina jsou na tom údajně úplně stejně. Za peníze z Výměny by si však chtěla dopřát zubní náhradu.

I další informace, se kterou se klidný Jarda svěřil, byla poměrně zarážející: „Začal jsem chodit k psychologovi, protože jsem měl problém s kontrolováním se. Ječel jsem na děti, víc jsem je mlátil, než jsem chtěl, a sám jsem z toho byl špatný.“

Psycholog mu na uvolnění poradil nákup vířivky. Jak se však ukázalo, s dětmi se v ní relaxovat příliš nedá. Když se šli všichni včetně Mirky vykoupat, Anežka málem do vody shodila ovladač a vysloužila si od tatínka plesknutí po zadku.

Mirka se o domácnost i děti starala ukázkově, také Jarda se však nenechal zahanbit. O děti je zvyklý pečovat také vzhledem k tomu, že jeho manželka chodí dvakrát i třikrát týdně ráno do fitka, a on je musí nachystat a odvézt do školky. „Nedokážu si představit, že bych to dělala já. Že bych děti hodila manželovi a šla bych pryč. Myslím si, že Kája si dělá, co chce,“ usoudila Mirka.

Jak měla při chystání dětí do školky možnost zjistit, pod Jardovým vedením nechodí ráno vůbec do koupelny. „Nebyly ani na záchodě, ani zuby si nevyčistily a táta na to nedbá,“ divila se. Odsoudila i zvyk nechávat dva starší potomky přespat ve školce, když si chtějí rodiče vyrazit večer třeba do kina.

Čištění zubů se nám nedaří zavést

První Mirčino přání ze změny režimu patřilo k těm klasickým: kompletní úklid bytu v Jardově režii. Následovala žádost o procházku a nákupy v Praze. S hlasitým protestem ze strany dětí se setkalo přání, aby jedly bez tabletů. Mirka neopomněla ani zuby, Anežka a Denis si je měli mýt každý den po snídani.

Jarda její iniciativu ocenil. „Ranní čištění zubů je návyk, který bychom chtěli zavést, ale nedaří se nám to,“ prohlásil. „Nejhorší je, že my jako rodiče ty návyky taky moc nemáme. Zuby si čistíme, jakmile si na to vzpomeneme. Já mám zuby docela žlutý, Kája je taky nemá nejčistší. No, co naděláme.“

Kupodivu děti nakonec nesly celkem lehce fakt, že jim Mirka zatrhla tablety u jídla. „Za mě spokojenost, takhle by to mohlo být pořád,“ pochvaloval si Jarda. Další den jim však donesl dárek: každé – včetně šestiměsíčního Dominika – dostalo chytré hodinky. „Můžu jim volat a zjistit, kde jsou. Můžu taky nastavit bezpečnou zónu, a když z ní vyjdou, tak mě to upozorní. To samé i v případě, že by si je sundaly,“ vysvětloval Jarda.

Pro Jardu se podle jeho slov během Výměny moc nezměnilo. „Nechci Káje říkat, že když tady byla Mirka, tak bylo více uklizeno, ale je to tak. Až Kája na tenhle díl bude koukat, tak mě zabije.“ Kdyby svou ženu nechtěl zpátky, tak by mu prý soužití s Mirkou klapalo z praktických důvodů klidně i dál.