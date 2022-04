Chci velkou rodinu, prohlásil zpěvák Bendig ve Výměně manželek

První rodina není úplně tradiční. Žije ve vesnici Trhová a tvoří ji zpěvák Honza Bendig (27) a jeho přítel Lukáš (35). Honzu s Lukášem oslovila produkce Výměny manželek. Zpěvák přiznává, že tento pořad miluje, a už když byl malý, přemlouval maminku, aby se přihlásili. Partneři v době výměny chtějí i tak trochu zbořit mýty ohledně stejnopohlavních párů a dokázat divákům, že nic abnormálního na nich není. „Lidi pořád koukají skrz prsty na gay komunitu i na spojení ‚romáka‘ a ‚gádže‘, jak nás nazývají,“ říká Lukáš.

Partneři jsou spolu už osm let, jejich vztah je harmonický a téměř bez hádek. Oba mají mezi sebou i jasně rozdělenou péči o domácnost, Lukáš dělá práci kolem domu, Honza se pak věnuje uklízení a vaření. Zpěvákovi by nevadilo starat se o devět dětí, klidně by je podle svých slov bral i v reálu.

Přelomem byla Pobřežní hlídka

Domácnost sdílel Lukáš deset dní s Růženou (48), která je ženou v domácnosti z Žatce. „Šok a strach o Honzu,“ svěřil se se svými pocity po seznámení Lukáš. „Vím, že v Žatci žije opravdu hodně početná komunita jeho fanoušků, tak jak to tam budou zvládat?“

Růžena měla naopak starost, jak všechny povinnosti v tak velkém domě zvládne ona. Hned první ráno nestihla vyvenčit psy a ti nadělali loužičky v koupelně i v posteli. „Zlobidla, přiděláváte mi práci, jste horší než miminka,“ čertila se. Psi jí také pošlapali čerstvě vytřenou podlahu.

Domácnost sdílel Lukáš deset dní s Růženou (48), která je ženou v domácnosti z Žatce. Ta měla nejdřív starost, jak všechny povinnosti v tak velkém domě zvládne, nakonec si ale účast užila.

Ještě jednu věc dostala Růžena od Lukáše za úkol: řízení. On sám sice řidičské oprávnění má, ale za volantem neseděl údajně celých patnáct let. Pro psa na veterinární kliniku tak musela dojet ona. Oba ale měli problémy vůbec najít základní věci, jako byla ruční brzda. „Jak ho vždycky buzeruju, tak by se mi teď ten Honza hodil. Bojím se s ní na tu magistrálu jet,“ přiznal Lukáš. Déšť ani bezohlední pražští řidiči však nakonec nebyli takový problém a Růžena bezpečně dojela.

Odpoledne vyrazil pár do restaurace se sousedkou, zpěvačkou Monikou Bagárovou. „Ta Monika je krásná, příjemná, není namyšlená. To jsem si nikdy nepomyslela, že se mi něco takového splní,“ básnila Růžena. V restauraci se dozvěděla, že náhradní manžel pro ni chystá překvapení, zahradní party a před tím den plný zkrášlování.

Lukáš Růženu zavedl do salonu krásy v Praze, kde jí kadeřník vykouzlil nový účes. Následovalo nakupování – náhradní manželka si měla vybrat oblečení pro plánovanou zahradní slavnost. Na oplátku Růžena uvařila pro hosty tradiční romské jídlo, holubky.

Lukáš jí při tom pomáhal a náhradní manželka tak měla možnost se ho vyptat na osobní věci. „Jak jsi poznal, že máš jinou orientaci?“ zajímalo ji předně. „U Pobřežní hlídky. Kluci tenkrát hleděli na Pamelu a já jsem koukal na ty plavčíky,“ zněla odpověď. „Ale poprvé jsem měl sex s holkou. Dokážu se i teď otočit za hezkou ženskou, i říct, že je některá kočka. Ale chlap je chlap.“

Odpoledne se dostavili hosti a Lukáš jim se smíchem představil svou manželku. Všichni si pochvalovali Růženiny holubky a později následovala travesti show. Růžena si přitom vyzkoušela kostým jeptišky a od hostů sklidila potlesk.

Růžena si s Lukášem užila plno zábavy, včetně travesti show a návštěvy gay klubu.

Budeme si víc užívat

Ve změně režimu si Růžena pro svého manžela připravila překvapení. Zajistila mu kondiční jízdu v autoškole. Lukáš sice nebyl nadšen, nakonec ale výzvu přijal. Dalším Růženiným přáním bylo jít do lesa na houby. Následující požadavky už tak příjemné nebyly: „Uklidíš v celém baráku a uvaříš jídlo.“

Lukáš měl pro Růženu ještě jedno překvapení: návštěvu gay klubu v Praze i s ochutnávkou koktejlů. Statečně si dokonce vyzkoušela karaoke. „Bála jsem se trošku, ale bylo to nádherné. Užila jsem si to, jako kdybych měla dvacet,“ rozplývala se nakonec.

Další den se už odehrával podle jejího scénáře. S náhradním partnerem vyrazili na houby. „Já bych udělal soutěž: kdo první nějakou najde, tak může po tom druhém hodit pavouka,“ navrhl Lukáš. Dřív než na houbu ale natrefil na pavouka a honil s ním Růženu po lese. Houby nakonec našli jen nejedlé a z plánované smaženice tak nic nebylo. Lukáš si však aspoň podle Růženina přání vyzkoušel po dlouhé době řídit v rámci kondiční jízdy.

Před návratem „manželek“ měli účastníci čas se ještě na chvíli zamyslet. „Před Výměnou jsem věděl na sto procent, že chci s Honzou zestárnout, teď už to vím na tisíc procent. Doufám, že on to má stejně,“ přiznal Lukáš. „Nejvíc mi chyběli děti, vnoučátka a manžel,“ svěřila se Růžena. „Tady kluci si život užívají. Něco na tom je, a proto bych doma chtěla také zavést nějaké změny. Manžela přinutím, abychom si více užívali.“