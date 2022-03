Žena stojí za Willem Smithem, s alopecií se potýká stejně jako jeho manželka

Herec Will Smith během slavnostního večera předávání sošek Oskarů udeřil do tváře moderátora Chrise Rocka, který si utahoval z jeho ženy. Ta následkem alopecie přišla o vlasy a nyní má holou hlavu. Podobně vypadala i postava GI Jane, na kterou velmi nevhodně moderátor poukazoval.

„Tato nemoc ve většině případů ženu zasáhne i po psychické stránce a není vůbec jednoduché vyrovnat se s tím, že najednou přijdete o vlasy. Je velmi hrubé o tom vtipkovat,“ sdělila televizní hvězda ZaraLena Jacksonová.

Jacksonová měla radost, že Will Smith sebral odvahu a zastal se své ženy v přímém přenosu. „Já sama jsem zažila, že na mě někdo pokřikoval GI Jane. A cítila jsem se nesmírně poníženě. Není to v pořádku. A nikdo si nemusí nechat líbit takové šikanování. Komici si asi myslí, že si mohou dovolit všechno. Ale měli by mít trochu slušnosti,“ myslí si.

Dodala, že nepodporuje násilí a celá věc se mohla řešit i bez fyzického napadení. Líbí se jí ale, že Smith věc nepřešel a ženy se zastal.