Letem sexuálním světem: sdílená manželka, propustka k nevěře i dozor u soulože

1 Sdílená manželka

Mít velkou rodinu je bezesporu krásná věc. Dovedete si ale představit, že byste byla vdaná za více mužů, kteří by navíc byli sourozenci? V některých oblastech Nepálu se především u horských národů i přes oficiální zákaz tento vztahový model opravdu vyskytuje. Sňatek vypadá následovně: Ženichem bývá zpravidla nejstarší z bratrů. Ti ostatní (včetně těch, kteří se případně ještě nenarodili) se poté automaticky stávají choti dané ženy, vůči níž mají stejná sexuální práva jako ten prvorozený. A také se každý z nich stará o všechny děti v rodině. Nuže, představa je to sice bizarní, avšak na druhou stranu... Být manželkou třeba hollywoodského bratrského dua Ben a Casey Affleckovi by nemuselo být úplně špatné, že?