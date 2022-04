Ze sledování porna nic nemám, pořád kritizuje, říká Rosenbergova manželka

„Když se mě dnes někdo zeptá na mou minulost v pornu, říkám, že to v tu danou chvíli a v ten okamžik bylo nejlepší zaměstnání mého života,“ svěřil se Robert Rosenberg v rozhovoru pro pořad Život ve hvězdách.

„Spousta lidí spekuluje o tom, proč jsem se na to pak vykašlal. Nebylo to rozhodně proto, jak někde psali, že bych se bál pohlavních chorob, ani proto, že jsem strávil nějaký čas ve vazbě. Zkrátka mě to už přestalo bavit,“ říká bývalý nejslavnější český pornoherec.

V roce 2007 policie Rosenberga obvinila mimo jiné i z vraždy. „Vtipné bylo, že nás tehdy s ženou chtěli dostat do vězení za kuplířství, obchodování s bílým masem, omezování osobní svobody a podobně. Dříve jsem byl dost častým konzumentem kokainu, takže jsem u sebe vždycky nějaký měl. Chtěli mě obvinit například také z vraždy a ovlivňování svědků,“ vzpomíná.

Ve vazbě si nakonec odseděl půl roku. Ve vězení byla tehdy i jeho tehdejší žena, pornoherečka Žaneta. „Než aby nám museli vracet odškodnění, dali nám tehdy půl roku podmínku za drogy. Když mě přišli zatknout, dobrovolně jsem jim odevzdal zbraně a kokain, co jsem měl u sebe. To byly dva gramy, které jsem měl v peněžence,“ popisuje Rosenberg, který se momentálně věnuje převážně rodině a boxu. Ve svém gymu na pražském Žižkově trénuje každý týden mimo jiné i děti s autismem.

V únoru 2021 vstoupil Robert Rosenberg podruhé do manželského svazku. Vzal si svou dlouholetou partnerku, fotografku Petru Šebestovou, se kterou má svého druhého syna, Rockyho. Jeho manželka si během rozhovoru postěžovala, že když se společně dívají na filmy pro dospělé, je její muž velkým kritikem.

„Zápletku vždycky rovnou přeskočí, takže pak vůbec neznám děj. Rád také popisuje a komentuje, kde co asi museli při přípravě finálního videa střihnout, protože měl podle něj herec v některých scénách nejspíš problém s erekcí a podobně. Také mu často vadí úhel natáčení a stěžuje si, že divák pořádně nic nevidí. A já z toho pak nic nemám,“ směje se Rosenbergova manželka.

Robert Rosenberg se loni ženil podruhé. V roce 2006 si vzal pornoherečku Jeanette (vlastním jménem Žanetu), se kterou má syna Forresta Rayana. Rozvedli se o čtyři roky později. Do roku 2013 žil s učitelkou mateřské školky Kristýnou Kinskou.