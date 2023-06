TEST: Kde jsou vaše hranice ve vztahu, v rodině i mezi přáteli?

Některé ženy potřebují mít v životě vedle sebe přítele, důvěrníka, milence a oporu, jen tak mohou být šťastné. Jiné tohle všechno mají, ale péče a starost partnera je unavuje, ba dokonce otravuje a ony toužíte po svobodě.

A pak jsou tu dámy, které žijí samy, jsou soběstačné, silné, schopné, ale také trochu nešťastné a vlastně strašně osamocené, Nebo ty, které jsou silné, sice samy, ale se spoustou přátel, a vede se jim dobře. Dost možná už si ani nikoho vedle sebe neumí představit, narušilo by se tak vše, co si vybudovaly a na co si zvykly...

Zkrátka a dobře, každá jsme jiná a každá máme své pocity a představy. Je jen na nás, jak moc je dokážeme prosazovat, nebo naopak ukočírovat a možná i trochu potlačit, abychom mohly žít s někým druhým.

Vždyť i náš partner má své touhy, plány, sny a pravděpodobně je kvůli nám mírní. Nebo snad ne? Je to sobec, který si jde za svým?

Kde jsou hranice, kde je ta mez, kam až můžeme zajít, co můžeme po druhém požadovat, kam až můžeme ustoupit? To vše se dozvíte v našem zábavném testu.