TEST: Umíte setřást stres a odpočívat? Zjistěte, jaký jste relaxační typ

Dobré na tom je, že si lze úplně podle libosti zvolit metodu relaxace. Někomu postačí jen hezká procházka lesem, jiný potřebuje víc pohybu a další si třeba rád spontánně zatančí v kuchyni.

Zaměřte se na sebe

A co děláte vy, abyste dosáhla potřebného uvolnění? Možná už máte své osvědčené cesty, a jestli ne, nechte se inspirovat několika našimi tipy, které vám mohou napomoci k relaxaci. Abyste opravdu dosáhla zklidnění a setřásla ze sebe alespoň na chvíli stres, odložte mobilní telefon někam mimo dosah (i když se vám do toho nebude chtít) a soustřeďte se plně jen sama na sebe. Všechno ostatní přece může počkat!

Pokud byste chtěla zjistit, který relaxační typ jste, udělejte si náš test. Možná vám potvrdí to, co už stejně víte, nebo vám poskytne užitečná doporučení, jak si odpočinout ještě lépe. Přejeme příjemnou zábavu.

Tipy, jak odpočívat jinak

Rozpohybujte se v tanci

Tanec je jednou z nejstarších forem umění a i dnes je zárukou dobré nálady. Zkuste si zase jednou pustit svou oblíbenou písničku a jen tak si zatancujte po bytě. Samozřejmě, zpočátku se vám to může zdát trochu nezvyklé, či dokonce praštěné, ale až se pořádně rozpohybujete, budete se cítit absolutně báječně.

Nasměrujte pozornost

Podle psychologů je právě pozornost klíčem k životu bez napětí. Vede k vnitřnímu zklidnění a pomáhá redukovat stres. A jak to funguje? Docela jednoduše. Pokládejte si otázky a trénujte svoji soustředěnost. Kolem kterých stromů právě procházím a jak vypadají lidé, které potkávám? Co mají na sobě? Každý smyslový vjem, který zažijeme při plné pozornosti, nás zklidní a prospívá zdraví.

Zkuste bez mobilu

Prostě vypněte! A to v pravém slova smyslu. Když hrozí, že vám všechno přeroste přes hlavu, zkrátka vypněte mobil, vytáhněte telefonní přípojku ze zásuvky a vynechte i počítač a televizi! Máte právo na chvíle jen sama pro sebe. A můžete je využít, jak vám to bude příjemné – jděte na procházku, meditujte, něco si uvařte, fantazii se meze nekladou. Až se pak k technickým pomocníkům vrátíte zpět, uvidíte, že budete mnohem uvolněnější a zvládnete každodenní stres mnohem snáze.

Věnujte se meditaci

Ne vždy se dá vyhnout tomu, aby nás nepronásledovalo napětí a stres. Ale zkuste proti tomu něco podniknout, dopřejte si třeba krátkou meditaci, je vědecky prokázáno, že snižuje krevní tlak. Báječně funguje třeba následující cvičení. Posaďte se pohodlně v klidném koutku, kde se cítíte dobře, zavřete oči a opakujte pomalu 30× po sobě nějakou hezkou větu, třeba: Cítím se dobře, dokonce lépe. Vyzkoušejte si to…

Nedělejte, co nemusíte

Sice to může znít trochu bláznivě, ale sepište si, co všechno dneska neuděláte. Nepůjdete nakupovat potraviny, abyste mohla uvařit, když na to nebudete mít čas. A stane se něco? Tak se zastavíte pro něco k večeři v pizzerii na rohu. Nechce se vám do telefonátu, který jste si naplánovala na dnešní večer? Připište si ho do seznamu! Předností takového soupisu je, že nebudete mít nikdy pocit, že jste něco nezvládla.

Trénujte, řízené dýchání

Kdo žije ve stálém napětí, brzy z toho onemocní, protože stres snižuje počet obranných buněk v organismu. Nejlepší prevencí je dvakrát denně zmáčknout vnitřní tlačítko „Stop“ a věnovat se několik minut řízenému dýchání. Při nádechu počítejte do pěti, při výdechu pak do deseti. Odbouráte tím stresové hormony a zaktivujete svou obranyschopnost. A budete-li toto cvičení provádět u otevřeného okna, možná na vás s trochou štěstí zasvítí i pár slunečních paprsků!