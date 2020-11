Z filmu se stala dojná kráva a chybí přesah, přiznává Tatiana Dyková

V listopadu měl jít do kin film Večírek, kterého se snad brzy dočkáme. Na co se můžeme těšit?

Jak už název napovídá, je to všechno jeden velký večírek. Manželé pozvou spolužáky po dvaceti letech k sobě domů. Všichni si zpočátku hrají, jak žijí skvělý život, ale postupně se odkrývá, že všechno tak dokonalé není. Film ukazuje, že život je hra a je možnost vydávat se různými cestami. A možná na úplném konci pochopíme, jak to celé bylo myšleno.