Pochopila jsem, že muži chtějí míč, klacek a klid, říká Tatiana Dyková

Jste zamilovaná?

Jasně! Zamilovanost beru jako svůj základní životní stav. Zamilovanost do života. I přes všechny těžkosti, které nás teď provázejí, máme obrovské štěstí, že můžeme obývat tuhle planetu. Vsaďte se, že všichni lidé, kteří teď bojují v nemocnicích, by dali všechno za to, aby mohli žít. Život je vzácnost, síla, láska.

Dokážete se hned pro něco nadchnout a zamilovat, nebo jste typ člověka, který si dává se sbližováním načas?

Jak kdy. Je to jako s jídlem, co člověk nebo věc, to jiná chuť. Někdy něco ochutnáte a milujete od první chvíle a někdy něčemu přijdete na chuť až po letech.