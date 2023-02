Trable s láskou v posteli. Když chce jeden z partnerů víc než ten druhý

Vzpomínáte si na to kouzelné období, kdy neminul jediný večer, který by neskončil vášnivým milováním? Kdy jste na sebe nemohli „jenom tak sáhnout“, aniž by to mezi vámi okamžitě nezajiskřilo, kdy jste doslova sršeli vzrušením a touhou jako dva stožáry vysokého napětí?

Tehdy by vás ani ve snu nenapadlo, že z této opojné třaskavé směsi, kterou tak mistrně namíchala vaše tělesná chemie, časem zůstane jen bezejmenný derivát čehosi, co kdysi tolik dráždilo vaše smysly. Sexuální nesourodost mezi partnery není ale ničím výjimečným. To, že naše libido různě kolísá, je zcela přirozené. Důvodem je život sám.