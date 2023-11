Navštěvujte své blízké, kteří žijí sami. Osamělost zvyšuje riziko úmrtí

Alespoň jednou za měsíc by měl každý navštívit své přátele a rodinu, předcházet tak osamělosti a snižovat riziko předčasného úmrtí, hlásá nový britský výzkum. Akademici z University of Glasgow spočítali, že pokud své blízké nevidíte alespoň jednou měsíčně a žijete sami, výrazně se tak zvyšuje pravděpodobnost, že zemřete dříve.

S pomocí dat ze studie z UK Biobank, která sledovala zdraví a genetiku dospělých Britů, autoři zkoumali pět různých druhů sociálních spojení u 458 146 jedinců v průměrném věku 57 let po dobu 12,6 let. A zjistili, že každá forma sociální izolace, jako například bydlení o samotě, častý pocit osamělosti nebo ojediněné návštěvy přátel či rodiny, je spojena s vyšším rizikem úmrtí.

Izolace zabíjí

Lidé, které nenavštěvuje nikdo, mají o 53 % vyšší pravděpodobnost kardiovaskulárního onemocnění a o 39 % vyšší riziko smrti ve srovnání s těmi, které někdo navštěvuje denně. Ti, kteří žiji sami, mají také o 48 % vyšší riziko, že zemřou na kardiovaskulární chorobu. To se zvyšuje také s nemožností se někomu svěřit či účastnit se společenských aktivit.

Lidé, kteří zažívají více než jeden typ společenské izolace, jsou ohroženi ještě více. Ti, kteří žijí sami a nikdy je nikdo nenavštěvuje, mají o celých 77 % vyšší pravděpodobnost, že zemřou z jakékoliv příčiny, a ještě vyšší riziko smrti na infarkt či mrtvici, ve srovnání s lidmi, kteří vidí své příbuzné či přátele denně, spočítali vědci.

Každá návštěva se počítá

Výrazně snížit tuto pravděpodobnost může i jedna návštěva měsíčně, zjistili také. Studie publikovaná v magazínu BMC Medicine tvrdí, že právě tento interval má významný vliv na sociální izolaci.

„Ohroženi se zdají být lidé, kteří jsou velmi osamělí a své přátele či rodinu vidí méně často než jednou za měsíc,“ říká spoluautor studie Jason Gill, profesor kardiometabolického zdraví na University of Glasgow. „Ujistit se, že vaši osamělí a izolovaní příbuzní mají alespoň jednou do měsíce návštěvu, je velmi důležitá věc,“ řekl deníku The Daily Mail.

Studie se nezabývala otázkou, proč sociální izolace zvyšuje pravděpodobnost předčasného úmrtí, ale její vedoucí Hamish Foster říká: „Mohlo by to být tím, že lidé, kteří žijí sami a bez společenských kontaktů, mají například více nezdravých návyků, jako je kouření či příjem alkoholu.“

Dalším důležitým faktorem by podle něj mohla být absence někoho, kdo by je poslal k lékaři nebo donutil vyhledat odbornou pomoc, stejně jako přímý biologický vliv na imunitní systém.

Myslete na babičku a dědu

Na výsledky studie reagoval i Roman Raczka, president Britské psychologické společnosti a vedoucí oddělení klinické psychologie: „Tím, že zdůrazňuje škodlivý vliv nedostatku objektivních i subjektivních sociálních spojení, ukazuje tato studie, jak moc je důležité porozumět různým dimenzím a příčinám osamělosti a sociální izolace. Jde o vážný problém veřejného zdraví, který je potřeba řešit na celospolečenské úrovni.“

„Pro všechny z nás je v jakémkoliv věku snadné ignorovat zdravotní problémy a odkládat návštěvu lékaře,“ zdůrazňuje význam blízkých přátel a členů rodiny ředitelka charitativní organizace Age UK Caroline Abbrahamsová.

„Mít někoho, komu se můžete svěřit, je zkrátka velmi důležité. Nabídnout staršímu člověku, že půjdete s ním nebo mu aspoň pomůžete s dopravou, může znamenat, že svůj problém bude řešit dříve, než skutečně vážně onemocní,“ dodává.