Tragická finanční gramotnost Čechů. Místo šetření teď utrácíme, varuje Šichtařová

Začínáte ráno čajem, nebo kávou?

Na kofein už jsem tak moc zvyklá, že mě nenakopne. Musím hledat jiné alternativy, jako třeba zelený čaj. Není to tak dlouho, co jsem si na schůzce s jedním klientem objednala kapučíno a bezmyšlenkovitě ho do sebe vyklopila na ex. On nevěřícně koukal a já si uvědomila, že je něco špatně a musím se krotit.

Jste označována za kontroverzní ekonomku. Tušíte proč?

Sama nevím. Od roku 2008 jsem říkala, že chování států musí skončit velkou finanční krizí. Byla jsem označována za kontroverzní osobu a dezinformátora. Teď došlo na má slova, ale mezitím začala lidi pálit jiná témata a toto zůstalo upozaděné. Ta nálepka už mi ale na Wikipedii zůstala.