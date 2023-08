Stát svými zásahy nepomáhá, zachrání nás jen soukromý sektor, říká Šichtařová

Podle ekonomky je ekonomická situace stále velice špatná a výhled do budoucna zůstává pesimistický. „Neustále lavírujeme nad tím, zda sklouzneme do recese nebo ne, takto se potácíme už dlouho a nijak dobře to nevypadá ani do budoucna,“ řekla Šichtařová, která také prohlásila Evropu za světový ekonomický skanzen.

„Celá Evropa se stává jakýmsi světovým ekonomickým skanzenem, a právě proto ale není s podivem, že Česká republika se z toho nedokáže dostat,“ dodala. Šichtařová za selhání viní především vysokou byrokracii a růst veřejných výdajů.

„Ztotožňuji se s tím, že česká ekonomika je pacient, který ztrácí vitalitu, ale nemyslím si, že jí hrozí obrovský a strmý pád. Spíše v průběhu desetiletí bude dále ztrácet zejména na Asii a USA,“ komentovala Šichtařová závěry uvedené Hospodářskou komorou ČR.

Dodala také, že čeští občané se budou mít stále stejně dobře, ale v zahraničí budou všichni na jiné výši. „Přirovnala bych to k haló efektu, který přišel po roce 1989, teď totéž zažijeme při porovnávání s asijskými ekonomikami,“ doplnila.

Probuzení z iluze

Šichtařová také tvrdí, že vláda v oblasti ekonomiky dělá špatně spoustu věcí, ale nijak se to nevymyká situaci v celé Evropě. „Jde o evropskou ideologii, podle které je správné, že stát má více zasahovat do ekonomiky. Vše se ale zničilo už v roce 2008, tehdy jsme procházeli finanční krizí.

Podle ekonomky vznikla iluze toho, že Evropané jsou bohatí a můžou investovat. „Investice se ukázaly jako špatné a nyní zjišťujeme, že to vše je jen iluze, ze které se probouzíme,“ dodává.

Šichtařová za jediné rozumné východisko považuje odluku státní moci od ekonomiky, která se má ponechat na soukromém sektoru. „Garantuji vám, že soukromý sektor si najde cestičky, jak posílit ekonomiku, stačí to nechat na něm a poroste rychleji. Příkladem je podle ní Čína, která se díky vpuštění soukromého kapitálu stala ekonomickým tygrem. „U nás bylo něco podobného v 90. letech,“ vysvětluje.