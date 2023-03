O zločincích s líbeznou tváří. Drtivá většina jejich obětí mlčí, říká psycholožka

Vaše znalecké posudky, osobnostní profily apod. pomáhají policejním vyšetřovatelům. Byly to detektivky, jež vás v mládí přivedly k vaší práci?

Tehdy ne, mám je ráda až teď. Tenkrát začala psychologie z medicíny či kliniky víc pronikat do ostatních vědních oborů, včetně kriminologie, stávala se módní a já četla spíš odborné publikace z oblasti sociální psychologie a skupinové dynamiky. K práci mě přivedly nové aplikační možnosti oboru, ta doba byla jako zámek, do kterého já zapadla jako klíč.

V mysli se začne klubat nenávist. Přijde „sociální smrt“ a řeknete si: Dobře, tak když o mě nikdo nestojí, aspoň na mě nezapomenou! A dostávám se k úvahám, proč přibývá masakrů a masových vražd.