Svého věku si vážím, říká Meg Ryanová. Po šedesátce se cítí sebevědomě

„Svého věku si vážím. A to myslím vážně,“ prohlásila Ryanová v rozhovoru pro italskou publikaci IO Donna. „Poslední dobou je pro mě důležitější jasně říkat, co si myslím, než abych se snažila zavděčit ostatním a starat se o to, zda jsou všichni spokojení. Je to skoro osvobozující,“ říká.

Před kamerou se pohybuje už od osmdesátých let, kdy se proslavila zejména rolí v romantickém filmu Když Harry potkal Sally, a od té doby si zahrála v nespočtu dalších snímků.

V roce 2000 se po dvanácti letech manželství rozvedla s hercem Dennisem Quaidem, s nímž má dnes dvaatřicetiletého syna Jacka, a během příštích let vystřídala několik dalších vztahů. Mimo jiné měla i románek s hercem Russelem Crowem.

Meg Ryanová

V roce 2006 adoptovala Ryanová čtrnáctiměsíční holčičku původem z Číny a postupně se z veřejného života stáhla. V roce 2023 se do Hollywoodu vrátila v roli režisérky, kdy natočila svůj debut What Happens Later s Davidem Duchovnym.

Dnes tvrdí, že na čas vylézt z bubliny slávy bylo to nejlepší, co ji mohlo potkat. „Potřebovala jsem zažít i něco jiného, seznamovat se s lidmi mimo filmový průmysl. Kvůli tomu jsem se přestěhovala do New Yorku, kde jsem vychovávala dcerku Daisy, a nakonec začala cestovat, hlavně do co nejvzdálenějších zemí,“ popisuje.

Tato několikaletá přestávka jí dle vlastních slov pomohla vidět věci jasněji a nalézt rovnováhu mezi kariérou a rodinou.

„Jsem šťastná, že jsem se tehdy rozhodla vymanit z tohohle světa. Udělalo to ze mě lepší a zajímavější lidskou bytost,“ dodává Meg Ryanová.