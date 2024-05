Zpěvačka Camila Cabello prozradila, kdy a s kým přišla o panenství

„Bylo to poprvé, co jsem měla sex. První milování bylo ve 20, 21... Bylo to doslova milování. Bylo to krásné. V té době to byl můj první vztah, na který bylo už ale docela pozdě. Bylo mi totiž 20,“ řekla Camila Cabello v podcastu Armchair Expert with Dax Shepard.

Zpěvačka popsala, že Hussey byl výborný partner a potvrdila, že se od něj hodně naučila. „Byl to skvělý člověk. Byl to takový dokonalý první vztah. Hrozně mi to rozšířilo svět, protože on se v mém oboru nepohyboval. Furt mi říkal: Pane bože, viděla jsi někdy Anthonyho Bourdaina: Neznámé končiny? A viděla jsi někdy filmy Studia Ghibli? Prostě mi rozšířil obzory,“ dodala.

Camila Cabello a Matthew Hussey (25. února 2018)

Zpěvačka a kouč spolu chodili mezi lety 2018 a 2019. Po rozchodu si Hussey našel novou partnerku Audrey Le Stratovou, se kterou se minulý rok vzali na Sicílii.

Camila Cabello po rozchodu začala chodit se zpěvákem Shawnem Mendesem (25). Byli spolu dva roky a rozešli se v roce 2021. Pak se dala dohromady s Austinem Kevitchem (32), zakladatelem židovské seznamové aplikace Lox. Spolu strávili rok.

V dubnu zpěvačka promluvila o tom, jak měla v minulosti problémy udržet vztahy na dálku. „Je to taky dost těžké v mém oboru, protože je v něm spousta zajímavých lidí. Rozhodně mi přijde těžké se teď seznamovat. Říkám si, mám použít seznamovací aplikace? Já nevím, ale potom si říkám, jestli nejsem moc vybíravá,“ řekla magazínu Star.