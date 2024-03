Nevěřím na zakázané ovoce, schvaluje Camila Cabello sex s expartnerem

„Pokud i po rozchodu chcete s tím druhým spát, nejspíš se tak stane třeba do týdne. Prostě mezi vámi pořád něco je. A sorry, ale já jsem toho zastánkyně,“ prohlásila zpěvačka Camila Cabello, bývalá členka americké dívčí skupiny Fifth Harmony. „Nevěřím na nějaké zakázané ovoce. Jestli to chcete, tak do toho jděte.“

Dále uvedla, že v tomto se s kamarádkami mnohdy neshodne. „Těžké je na tom asi to, že se tím člověk trochu zahazuje a věnuje čas jednomu, zatímco by mu mohlo být lépe s druhým,“ uznává. Důležité je však podle ní hlavně to, aby si člověk vždy dokázal ujasnit, proč něco takového dělá.

Shawn Mendes a Camila Cabello na MTV Video Music Awards (Newark, 26. srpna 2019)

Sama je momentálně single, v listopadu 2021 se rozešla s kanadským zpěvákem Shawnem Mendesem (25). Právě s ním se poté dala znovu krátce dohromady loni na festivalu Coachella.

„Jsem v tomhle tak trochu impulzivní. Když něco cítím, tak o tom mluvím a nechávám se překvapit, co bude dál. Takhle jsem něco řekla s tím, že uvidím, a ráno se probudím a zjistím, že je to všude možné zaznamenané,“ říká. „Ale je to, jak to je. Bylo to zábavné, bylo to fajn, a vždycky mi na něm bude záležet.“

Cabello a Mendes spolu chodili dva roky. Poté, co byli přistiženi při líbání se na festivalu Coachella, se spolu na veřejnosti objevili ještě několikrát, ale poté se jejich vztah zjevně vrátil zpět do roviny přátelství. Zpěvačka dodává, že při tomto jejich „podruhé“ došlo k oboustrannému zjištění, že se k sobě prostě nehodí.