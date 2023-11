Nikdy nehledejte na internetu své jméno, radí herečka Meg Ryanová

Po svém posledním filmu, režijním debutu Ithaca z roku 2015, si dala od Hollywoodu „velkou pauzu“. Meg Ryanová žije klidnějším životem ve svém domě severně od Los Angeles, kde dny vyplňuje jízdou na kole, rekonstrukcí domu a trávením času s přáteli.

„Zažívám slávu, která mě pronásleduje, ale přichází to ve vlnách. Z velké části jsou to jen lidé, kteří se usmívají a pozdraví. Mám ale v životě neuvěřitelnou řadu různých typů lidí a přátel. Mám prostě ráda rozmanitost,“ řekla Ryanová.

Ačkoli se nyní vrací na velké plátno s novou romantickou komedií What Happens Later, kterou režírovala a ve které zároveň hraje, říká, že nikdy nevyhledávala záři reflektorů. „Vůbec nejsem člověk, který by si kladl za cíl být slavnou osobností. Myslím, že bych byla šťastnější jako někdo v publiku. Ale nakonec jsem se dostala do situace, kdy jsem se musela s pozorností vyrovnat,“ prohlásila.

„Je v tom privilegium. A také opravdu zvláštní věci, že lidé si myslí, že o vás mohou mluvit nebo psát způsobem, se kterým se prostě nemůžete vůbec ztotožnit. A vidím, že to má vliv na lidi kolem mě. Lidí, kteří jsou mi blízcí, se na mě ptají. Je to tak bizarní. Ale mě se na ně neptají. Pokud v tom chcete najít smysl, chvíli to potrvá,“ řekla.

„Například nikdy nezadávám své jméno na internetu do vyhledavače. To bych se z toho musela zbláznit, co bych se o sobě dočetla. Když se o tom bavím s některými kolegy... Díky, nechci. A radím to všem. Nehledejte nikdy své jméno na internetu, nebo možná najdete i to, co nechcete,“ směje se herečka.

Momentálně se soustředí hlavně na to, aby zůstala sama sebou. „Ten pocit být věrný sám sobě je pro mě vším. Je to moje obrovská priorita, abych se toho nevzdávala. Ten pocit, že v noci spíš, víš, kdo jsi, máš dobrý pocit z rozhodnutí, z lidí ve svém životě, nehodláš se vzdát své autority, moci, můžeš si v klidu odpočinout,“ řekla. „Chvíli mi trvalo, než jsem to dokázala. Ale teď už to mám docela pevně v rukou.“