Meg Ryanová po půl roce vyšla na veřejnost, byla k nepoznání

Herečka Meg Ryanová nikdy nepřiznala, že by podstoupila jakékoli plastické operace nebo jiné procedury. Vzhledem ke změně jejího vzhledu o tom ale přestává být pochyb. Herečka totiž nemá vrásky a její obličej je opuchlý tak, že jí téměř zmizely oči.

„Rozhodně má výplně tváří. A je jich příliš, protože tváře jsou moc plné a široké. Když se usměje, výplň se posune, takže její oči vypadají menší,“ zhodnotil už před časem její vzhled plastický chirurg Mark Youssef pro Hollywood Life. Kromě toho má podle něj herečka plastiku nosu a používá botox a injekce do rtů, které jsou také napuchlé.

Sama se ke svému vzhledu nevyjadřuje. Naposledy spekulace kolem plastik komentovala v roce 2015.

„Jsou důležitější věci, které probírat, než jak ženy vypadají a jak stárnou. Zasekli jsme se v těchto rozhovorech o vzhledu a barvě vlasů. Je to zajímavé a zábavné na pět minut, ale vlastně to ani není zajímavé,“ řekla herečka pro časopis Porter s tím, že nechápe, kolik času lidé ztrácejí odsuzováním vzhledu ostatních.

„Na světě je tolik nenávisti. A je tak snadné soudit,“ řekla v době, kdy natočila svou poslední velkou roli ve filmu Dopisy z války. Od té doby se trochu ztratila ze záře reflektorů.

Posledních několik měsíců se na veřejnosti vůbec neukázala a promítání dokumentu Michaela J. Foxe o jeho boji s Parkinsonovou chorobou byla první akce, na které se nechala vyfotit. Herectví ale na hřebík zatím nepověsila. Fanoušci se mohou těšit, že ji znovu uvidí ve filmu. Ten se bude jmenovat What Happens Later a hlavní mužskou roli v něm bude mít David Duchovny.