Podvodník z Tinderu po česku: vzala si ho, okradl její rodinu a kamarády

Kam až může zajít seznamování na internetu, názorným způsobem ukazuje nový dokument Podvodník z Tinderu (The Tinder Swindler). Ten shrnuje příběh Izraelce Simona Levieva, který se vydával za obchodníka s diamanty a od důvěřivých žen získal miliony dolarů.

Zatímco jeho oběti dodnes splácejí dluhy, on je dál na svobodě. Příběhů, kdy lidé naletí podvodníkům na sociálních sítích nebo seznamkách a pošlou jim peníze, jsou tisíce. A nevyhýbají se ani Česku.

Své o tom ví Simona V. Na podvodníka narazila, když měla těsně před čtyřicítkou, byla rozvedená a bezdětná. S prvním manželem se jí nedařilo otěhotnět. „Takže jsem byla zoufalá. Na seznamce eDarling jsem potkala o půl roku staršího muže. Nebyl ženatý a neměl děti. Já jsem rodinu hrozně chtěla, toužila jsem po dítěti, ale byla jsem naivní,“ popisuje.

Vztah probíhal víceméně standardně. Se Simonou chodil do restaurací i na dovolené do zahraničí, vzal ji dokonce do Dubaje. Poznala i jeho rodinu. Zpětně sama míní, že měla být ostražitější. Žádné své přátele jí totiž nepředstavil, neznala jeho pracovní zázemí či bydliště. Přesto vztah pokračoval. Muž se k ní nastěhoval a rozhodli se, že se vezmou.

Na první pohled idylický vztah začal drhnout krátce před svatbou, kdy na matriku měli donést rodné listy. Tehdy Simona vycítila, že se mu moc nechce. Když pak přinesla své dokumenty, zjistila, že její nastávající ty své již odevzdal. A právě tehdy se dozvěděla, že má změněné jméno. To si později vyhledala na internetu.

„Podle jeho původního jména jsem zjistila, že dělal nějaké podvody. Psalo se o něm, že okradl i známou herečku. Bylo to šílené. Byla jsem z toho špatná, ale tak blbá, že jsem necouvla,“ doplňuje.

Muže si vzala, i když s předmanželskou smlouvou, a také s ním otěhotněla. „Za to zpětně děkuji osudu - že to dítě mám. Ale mám ho s nesprávným mužem. Už během těhotenství jsem si začala říkat, co vlastně pořádně dělá. Tvrdil mi, že dělal mezinárodní obchod,“ říká.

Pak ale přišla změna legislativy a podvody s DPH, které mu předtím vydělávaly, skončily. Muž přestal jakkoliv finančně přispívat a celou domácnost živila Simona, která má vlastní firmu, a to navzdory těhotenství.

Svou manželku i její známé začal zneužívat, aby získal peníze. Půjčil si drahé auto a fakturu nechal vystavit na Simoninu firmu. Její kamarádce nabídl, že za ni auto prodá, nebo že prodá byt Simonině tetě. „Z mého okolí obloudil a vytahal z pěti lidí statisíce. To on dělal - infiltroval se do něčího okolí a lidé mu na to skočili,“ popisuje. Zdůrazňuje, že uměl neuvěřitelně dobře přesvědčovat - třeba zmíněná kamarádka, profesí právnička, mu poslala 250 tisíc.

Navzdory předmanželské smlouvě jeho dluhy dostihly i Simonu. Exekutor jí zmrazil účty a ona se musela začít právně bránit. V tom okamžiku byl již vztah u konce. Muže z bytu vyhodila, když byl společnému synovi necelý rok. Prodala garsonku, kterou vlastnila s prvním manželem, a ze své části peněz dluhy uhradila. Její podvedená kamarádka muže zažalovala, nakonec skončil za mřížemi.

„Když jsem zjistila, že si změnil jméno, byla jsem z toho špatná a zeptala jsem se ho na to. Odpověděl, že byl ve vězení. Říkala jsem si, že se to člověku může stát.“ Simona V.

Zpětně je Simona ráda, že má z celého vztahu syna. „Uměl to. Když jsme se potkali podruhé, přinesl mi kytici. Pak mi posílal každý týden jednu. A dával hodně najevo city, věděl, co chce žena slyšet,“ popisuje. Část jejích přátel jej prohlédla. Báli se ale něco říct, především kvůli těhotenství. V minulosti totiž potratila.

Kvůli vztahu ale byla dva roky bez bankovního účtu a řešila finanční potíže. A dodnes se s ním musí stýkat. Podle rozhodnutí soudu se totiž její syn musí s otcem pravidelně vídat.

Naivita v seznamování

Většina případů podvodníků ze seznamky končí dříve - mnohdy ani nikdy nedojde k osobnímu kontaktu. Podvodník uspěje i jen prostřednictvím internetu. Stejně jako v případu Levieva se přitom oběť většinou spravedlnosti nedočká. Pokud totiž žena poslala peníze dobrovolně, nejde o trestný čin. Většina obětí se navíc policii ani nesvěří, část dokonce celou událost tají i před svými blízkými. Stydí se, že naletěla.

Proč lidé podvodníkům uvěří? Podle psychologa Dalibora Špoka jde o podobnou věc, jako když lidé naletí fake news o očkování nebo migrantech.

Český „Tinder Simon“ Ačkoliv velké množství případů podvodníků, kteří na internetu začnou, na něm také skončí, i Česko má svého „Tinder Simona“. Je jím Vladimír Lokaj, který mezi lety 2011 a 2017 vylákal od tří žen přes 11 milionů korun. Také on partnerky vytipovával prostřednictví online seznamek či Facebooku. Vydával se přitom za trenéra golfu v Dubaji, společníka v úspěšné firmě nebo investora. Do případu se nakonec vložila policie a v roce 2017 jej soud poslal na šest let do vězení. On sám tvrdil, že šlo o půjčky, které by jednou splatil. Vladimír Lokaj před soudem. (23. 8. 2017)

„Proč jim věří? Prostě proto, že nejsou obezřetní ve filtrování všech informací, nemají základní vzdělání, které souvisí s mediální gramotností i rozlišováním, co je uvěřitelné a co ne a nechodí tam, kde jsou podobná rizika minimalizovaná,“ uvedl s tím, že jistě existují seznamky, které své uživatele prověřují.

„K tomu se samozřejmě přičítá specificky v oblasti seznamování životní naivita nebo nereálná očekávání, přiživená romantickou imaginací. V případě seznamování pak samozřejmě také nezkušenost v navazování dostatečného množství vztahů, sociální deprivace, nedostatek vztahů obecně, naivita nebo určitá osobnostní nezralost, pro které nedokážeme tyto věci rozlišit,“ dodal psycholog.

Psychoterapeutka a socioložka Markéta Šetinová připomněla, že často je nicméně velmi těžké takovým lidem neuvěřit. Pracují totiž dlouho na vybudování důvěry se svou obětí.

„Není to tak, že se hned zeptají na peníze. Stráví dlouhé týdny, někdy i měsíce tím, že ten vztah budují, zahrnují je láskou. Vybuduje se tam citová láska, lidé se zamilují, věří, že je to jejich životní partner nebo partnerka. V tu chvíli, kdy je citová vazba vytvořená, přijde žádost o peníze,“ doplnila s tím, že 2/3 obětí jsou ženy ve středním věku například po rozvodu nebo jiné životní krizi. Právě kvůli vybudované důvěře je mnohdy velmi těžké podvodníka odhalit.

Americký generál či lékař

Více typickou zkušenost s podvodníkem ze seznamky má Jarmila. I ona se k ní přihlásila v pokusu najít si partnera. Kromě jiných se jí ozval i muž, který o sobě tvrdil, že je americký generál, toho času nasazený v Afghánistánu. Komunikace totiž proběhla ještě před stažením spojenecký vojsk ze země.

„Byl asi tohoto znění: ‚Ahoj neznámá. Jmenuji se George Marshall. Jsem ze Spojených států amerických, ale moje matka je z České republiky.‘,“ popsala Jarmila. Dále pokračoval, že jeho matka před několika lety zemřela. Nyní hledá „čestnou ženu“, se kterou může strávit svůj život. Za dva týdny totiž jeho mise v Afghánistánu končí.

Protože ji zajímalo, co se z korespondence „vyklube“, odpověděla. E-maily pokračovaly. Údajný generál je psal lámanou češtinou, používal čím dál více něžností, poslal i několik fotografií. „Byl opravdu pohledný, výřečný. Psala jsem si s ním několik týdnů. V jednom z posledních e-mailů mě již oslovoval jako manželku,“ vzpomíná Jarmila.

Jeden z posledních e-mailů od „amerického generála“ Dobré ráno, milá žena. Jsem si jistá, že jsi měla krásnou noc. Měl jsem skvělou noc, nebyl jsem sám, protože jsem se do tebe zamiloval, celý můj svět se změnil. Znovu jsem objevil sny.

Pak ji však „George“ požádal o pomoc s přesunem peněz uschovaných v krabici. Ty měl chtít dostat z Afghánistánu do Česka skrze údajného diplomata. Po Jarmile chtěl kontaktní údaje a aby se danému „diplomatovi“ ozvala. Ta však zpozorněla. „Žádala jsem pana ‚generála‘ o vysvětlení, proč své legálně vydělané peníze nemůže přivézt do Česka normální cestou. Cítila jsem nějakou zradu, v tomto opravdu nejsem naivní. Po mém opakovaném apelu na vysvětlení přestal zamilovaný Američan vypisovat a zcela se odmlčel. A tak mě údajně miloval,“ říká Jarmila.

Žena dvakrát naletěla na seznamce. „Lékaři“ a „vojákovi“ poslala 600 tisíc O víc než 600 tisíc korun přišla žena, která dvakrát za sebou uvěřila podvodníkům z internetové seznamky. V prvním případě ji lákal život s lékařem, ve druhém se chystala přijmout nabídku sňatku od vojáka. Oba byli zrovna na zahraniční misi.

Podle Šetinové je právě toto ukázka typických znaků podvodu: podvodník se vyhýbá osobních schůzkám, zahrnuje své oběti láskou, mluví o plánech do budoucna.

O tom, že k takovým podvodům dochází, neměla Jarmila do té doby tušení. Kdyby s konverzací pokračovala, nejspíš by zjistila, že je třeba zaplatit nějakou částku za to, aby se k ní krabice dostala. A když by zaplatila, nic by nepřišlo. Tak to alespoň v podobných případech bývá.

„Osamělost je velmi krutá,“ říká nyní Jarmila. Ostatní ženy by chtěla varovat: prověřte si daného člověka nebo se někomu svěřte. „Nekonejte sama a v poblouznění smyslů. Následky by mohly být fatální,“ dodala.

Na co si dát pozor

Podvodníci na internetu nejsou podle odborníků nic nového. „S podvodníky na sociálních se potkáváme už od jejich vzniku, podvody jsou ale čím dál více sofistikované. Odhadem je až jedna pětina profilů na seznamkách falešných nebo obsahuje nepravdivé informace. Každá služba řeší ověření profilů jiným způsobem. Jen málokdo ale ověřuje pravost údajů. Lidé na seznamky chodí už s předpokladem, že ne vše, co se tam odehraje může být skutečné,“ poznamenal specialista na rizikové chování na internetu Martin Kožíšek.

Ačkoliv neexistuje stoprocentní návod, jak se ubránit podvodníkům, obecná rada zní, že je třeba být obezřetný a dostupné informace si ověřovat.

„Základní preventivní radou je nikdy nezasílat neznámému člověku peníze, pokud jsme se ještě osobně neviděli a neznáme se. Každý podobný pokus o podvod má svůj příběh a své jedinečné kulisy, které pachatel využívá a do kterých jej pasuje. Ideální tak je pamatovat si detaily z celé komunikace a pokusit se je ověřovat,“ popsal mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík.

Pokud se tak třeba má jednat o vojáka na válečné lodi, není problém se s ním spojit prostřednictvím videohovoru a požádat jej o prohlídku lodi. „Podobní podvodníci se často vymlouvají, že nemohou natáčet videa, že nemohou dělat videohovor a podobně – a přesně toto je čas, kdy by měl vyskočit ten pomyslný vykřičník,“ dodává Moravčík.

Expert na kyberbezpečnost z organizace Digitální pevnost Miloslav Lujka upozorňuje, že jde mnohdy o klaickou psychologickou hru „jak sbalit ženu/muže“. „Vždy funguje vzorec a souslednost: pochopení, souznění, nedostupnosti, času a vyjímečnosti. Ego hraje zeména u mužů také velkou roli,“ popsal.

Čím víc na toho člpvěk prozradí, tím je zranitelnější. V online prostředí na sebe přitom mnohdy prozradíme více, než v běžném životě v průběhu měsíců.

Podvodníků přibylo

S tím souhlasí i majitelka seznamovací agentury Date2k a online seznamky Tvoje láska Kristýna Mertlová. Ta uvádí, že firma se snaží podvodné profily okamžitě mazat a klientům posílá doporučení, jak postupovat. Kromě toho jim je k dispozici vztahová koučka, která může případně poradit.

„Pokud by případně klient narazil na problematický profil, měl by bezodkladně informovat naši osobní konzultantku. Takovýto profil by byl okamžitě zablokován a uživateli bychom znemožnili přístup,“ souhlasí majitelka seznamovací agentury Náhoda Veronika Vinterová.

Mertlová uvádí, že s tím, jak se lidé v pandemii více seznamovali online, podvodníků přibylo. „Bohužel musím říci, že v posledních dvou letech je patrný nárůst počtu podvodníků, kteří se výrazně profesionalizují a je tedy čím dál náročnější jejich odhalování. Dříve nebyli schopni psát dobrou češtinou, byl patrný google překladač a podivné e-maily, dneska už mají ‚reálné‘ fotografie, pracují dobře s psychologií uživatelů seznamek, nechtějí peníze hned na začátku, ale klidně si s dotyčnou ženou či mužem píší i několik týdnů či dokonce měsíců, dokonce nemají problém si ani volat,“ říká.

Je proto podle ní třeba si uvědomit, že každý na seznamce může být podvodník. Pokud někdo po pár týdnech komunikace požaduje peníze, kontaktujte podporu seznamky. „Pokud uživatel získá pocit, že se jedná o podvodníka až v době randění mimo seznamku, je určitě dobré se s obavami obrátit na někoho z blízkých. Lidé kolem vás nemají totiž nasazeny růžové brýle jako vy a tak dokáží věci zhodnotit objektivně,“ radí Mertlová.

Šetinová nakonec připomněla, že je dobré si vždy uvědomit, kdo je skutečnou obětí. „Máme tendenci vinit oběti, že jsou hloupí, že tomu propadli, ale podvodníci jsou zkrátka velmi rafinovaní,“ dodala.