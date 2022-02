Zatančí si s Popelkou a chce se ženit, líčí psycholožka strategii podvodníka

Proč podle vás dokument Tinder Swindler rozpoutal ve společnosti debatu a vášně?

Souvisí to s celkovým aktuálním nastavením společnosti, kdy se více otevírají intimní témata – ať už je to násilí, kauza Me Too nebo vztahy na pracovišti. Téma sňatkoví podvodníci není nové, existují tu celá staletí včetně mechanismu jejich fungování. Akorát hlavní postava v dokumentu používá moderní prostředky, které lidem, jako je on, ulehčují a zvěrohodňují vymyšlenou verzi příběhu. V současné době je totiž opravdu mnohem jednodušší vytvořit si virtuální falešnou identitu. Díky moderním technologiím, jako je Photoshop, má tak sňatkový podvodník v rukou „nezvratné důkazy“.

Opačný model je poměrně častý a společností více tolerovaný. U žen je totiž větší emoční nebo finanční závislost na muži tradičně vnímána jako norma. Magdalena Dostálová psycholožka