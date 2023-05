Přiznejte trému a usmívejte se. První dojem vám nutně nemusí zkazit stres

Pozor na haló efekt

Prvních zhruba 15 sekund je důležitých, na tom nic nezměníme, protože tak funguje náš mozek. Dobrou zprávou ovšem je, že první dojem sice nevymažeme, ale můžeme ho později výrazně poopravit.

Desetina sekundy Některé výzkumy hovoří i o 0,1 sekundy prvního dojmu, zejména, co se týče sexuální přitažlivosti. V tomto případě jde asi o onu bájnou lásku na první pohled.

První dojem vzniká jako výsledek nátlaku na naše vnímání. Cizí člověk, ke kterému musíme zaujmout nějaký postoj, případně s ním mluvit a reagovat na něj, se pro nás stává svým způsobem stresorem.

Napneme všechny smysly a snažíme se prvotně odhalit nebezpečí. Náš mozek a instinkty se zapojí na maximum, aby zachytily co nejvíc informací. Proto první dojem zanechává tak hluboký otisk. Ale méně se ví, že v něm mnohdy mohou hrát roli i jiné věci.

Třeba to, jakou má daný člověk pověst, co o něm víme – už to v nás formuje nějaký obraz a předurčené očekávání. Někoho nám může připomínat, promítneme si do něj třeba starou známost, protože má podobné rysy, tón hlasu, chování či pohyby.

Tip: Ať už jsou první dojmy jakékoliv, vždy je později trošku zanalyzujte a podívejte se na ně střízlivým pohledem. Můžete tak předejít nepříjemnému zjednodušení, kterému se také říká haló efekt.

Jak se nestresovat z prvního dojmu?