Příběh Zuzany: Přítel mi byl nevěrný s naší rodinnou kamarádkou

Romana jsem poznala před zhruba pěti lety. Potkali jsem se na oslavě narozenin jeho nejlepšího kamaráda z dětství. Já tam byla se svým tehdejším přítelem, jehož byl oslavenec kolegou v práci. Můj přítel se opil, pohádali jsme se a já naštvaná odešla, ale Roman mě dostihl a že prý mě nenechá odejít samotnou, bylo už hodně pozdě, chytil mi taxíka a odvezl domů. Zaplatil ho za mě, neměla jsem u sebe žádné peníze, tak jsem ho požádala o telefonní číslo.

Zavolala jsem mu, začali jsme se scházet a brzy jsme zjistili, že je nám spolu moc dobře. S přítelem mi to už delší dobu neklapalo, pořád jsme se jen hádali, tak jsem vztah ukončila. S Romanem jsme chodili nějakou dobu, něž jsme si našli společné bydlení. Seznámil mě se svými přáteli, vídali jsme se ale především s jeho nejlepším kamarádem, kterého jsem znala jen letmo z narozeninové oslavy, a jeho ženou. My čtyři jsme byli docela fajn čtyřka, rozuměli jsme si a často jsme se společně scházeli.

Jenže po nějaké době jsem naprostou náhodou zjistila, že mě Roman podvádí. Byl to pro mě strašný šok, tolik jsme mu věřila, myslela jsem, že mě miluje, že je nám spolu dobře, jak tvrdil. Já ho milovala, pro mě byla nevěra naprosto nepředstavitelná. Jenže mnohem horší bylo zjištění, že jeho milenkou je naše společná kamarádka, žena jeho nejlepšího kamaráda. Několik dní jsem to nosila v sobě, přemýšlela, co mám udělat, jak se ke všemu postavit.

Sliboval, nesplnil

Nakonec jsem se rozhodla pro rozchod. Když jsem Romanovi, řekla, že všechno vím a že už s ním nemohu dál žít, padl přede mnou doslova na kolena a prosil mě, ať mu odpustím, že já jsem jeho jediná láska, vztah s naší kamarádkou byl postavený jen na sexu, o nic jiného nešlo. Zapřísahal mě, ať s ním zůstanu, že všechno skončí. Prosil mě, ať to neřeknu jeho kamarádovi. Já ho opravdu milovala, tak jsem mu odpustila. Za několik dní mě dokonce požádal o ruku.

Do toho všeho jsem zjistila, že jsem těhotná. Brala jsem to jako znamení, že to nejhorší už je za námi, že náš vztah prošel první velkou zkouškou a my ji zvládli. Hluboce jsem se mýlila. Moje těhotenství neprobíhalo bezproblémově, už v první třech měsících to vypadalo, že o dítě přijdu. Naštěstí jsme to i s miminkem zvládli, ale podstatnou část dalších měsíců jsem proležela, dokonce jsem si párkrát pobyla i v nemocnici. A opět se provalilo, že se Roman neudržel a s kamarádkou se vyspal. Prý jen jednou a už opravdu naposled. Přísahal mi to v porodnici při životě našeho syna.

Nemohu říct, že bych mu odpustila, ale neměla jsem a ani nemám sílu od něj se synem odejít. Nemám také pořádně kam jít, vrátit se k rodičům nemůžu, žije teď s nimi v malém bytě tátova maminka, moje babička. Na bydlení v pronájmu nemám dost financí. Tak žijeme spolu, přítel se snaží, skáče kolem nás, je plný lásky ke mně i k synovi. Já se také snažím, ale nedokážu si poručit, abych mu věřila.

Ovšem dost hrozné je pro mě to, že se dál stýkáme s našimi nejlepšími přáteli. Vždy jsme byli hodně spolu, trávili jsme společně spoustu času, bylo by to asi dost podezřelé, kdybychom se od nich odtrhli. Roman mi řekl, že se tak dohodl i s ní, její muž a Romanův nejlepší kamarád nic netuší a on jí slíbil, že se to ani nedozví. To je ten hlavní důvod, proč tedy děláme jakoby nic. Prý ale o jejich úletu nevím ani já, nepřiznal jí, že já to vím už dávno. Je to dost šílená situace. Připadám si jak pokrytec, tvářím se, jak jsem ráda, že je vidím, tedy ji, přitom bych jí nejradši jednu vrazila.

Nevím, jak dlouho se dokážu ještě přetvařovat, vlastně ani nevím, zda budu Romanovi vůbec někdy ještě věřit, jestli mu dokážu opravdu odpustit. Setkávání s druhou rodinou tomu rozhodně nepomáhá. Ani nemám chuť si ho vzít, jsme stále jen zasnoubení, a i to mám občas chuť zrušit.

Zuzana

Názor odbornice: Nevěra vypovídá o vztahu

Vážená Zuzano. Nemyslím si, že byste se měla přemáhat a stýkat se i nadále s manželovou milenkou. Nedokážu si totiž představit, co jiného než čas by mezi vámi čtyřmi napomohlo zahlazení ran způsobených nevěrou. Nechte na partnerovi, jak vaši absenci přátelům vysvětlí, tím se nezatěžujte.

Druhou linií je váš vztah s partnerem. Nevěra často bývá výsledkem působení různých vlivů ze všech stran partnerského vztahu. Píšete, že s partnerem pravděpodobně zůstat chcete. Váš vztah je však aktuálně natolik narušený, že by nemusel mít šanci na dlouhé trvání.

PhDr. Magdalena Dostálová, psycholožka a psychoterapeutka Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Praha 12.

Chcete-li tedy dát vztahu šanci, bylo by dobré obrátit se na odborníka, psychologa, partnerského poradce. Když máte zlomenou nohu, také by bylo iluzorní předpokládat, že ji časem rozchodíte. Potřebuje odborně ošetřit, jen tak se může navrátit ke své funkčnosti. Dalo by se říci, že partnerský vztah funguje podobně. Je-li nemocný, nevěra se dá jistě za nemoc partnerského vztahu pokládat, nezdráhejte se říci si o pomoc odborníkovi. S ním můžete pracovat na tom, aby měl vztah pevnější základy, možná i společně přijít na to, čím mohla být nevěra spuštěna, abyste se oba podobným spouštěčům mohli vyhnout.

S pomocí odborníka se také zaměříte na rozvoj vaší osobní sféry. Abyste dobře fungovala ve vztahu, potřebujete být v kvalitním kontaktu sama se sebou. Nyní jste maminka malého dítěte, které je přirozeně upřednostněno. Nezapomínejte však na sycení vlastních potřeb a pokud možno si občas dopřát něco radostného sama pro sebe. Kontakty na odborníky z oblasti mezilidských vztahů naleznete třeba na stránkách profesní komory www.amrp.cz.

PhDr. Magdalena Dostálová