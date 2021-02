Příběh Jirky: Exmanželčin nový kamarád se až příliš zajímá o naši dceru

Moje bývalá žena byla krasavice. Vlastně pěkná je stále, ale roky se na ní už podepisují. I když se zuby nehty brání, stárnutí nezastaví. Její krásný obličej, nádherné oči, dokonalá postava i dlouhé nohy mě dostaly do kolen, když jsem ji poprvé uviděl. Přijela do naší vesnice za příbuznými na návštěvu, holka z Prahy, bylo jí necelých dvacet a kluci vybrali mě, abych ji pozval večer na zábavu. Prý jsem taky skoro Pražák (měl jsem zrovna za sebou rok na vejšce), tak určitě vím, jak s takovými kráskami mluvit.

Kráska si vybrala mě

Na zábavu přišla i se svou sestřenicí a stala se hvězdou večera. Všichni jsme se předháněli, kdo s ní bude tancovat. Nakonec jsem největší úspěch slavil já, po čase se mi přiznala, že jsem se jí líbil už od první chvíle. Druhý den se vracela zase domů, takže jsme spolu stihli jedno krátké rande a jednu dvě pusy. Dala mi na sebe kontakt a po prázdninách, když jsem se vrátil do školy, jsme se začali vídat. Nevěřil jsem svému štěstí, že taková miss má zájem zrovna o mě.

Docela nám to klapalo. Chodili jsme spolu po celou dobu, co jsem byl na škole. Pak jsem si v Praze sehnal i místo, pronajali jsme si společný byt a začali spolu žít. O svatbě jsme mluvili jen okrajově, o dětech vůbec. Má přítelkyně tvrdila, že je spousta času, že když mám konečně za sebou školu, že si můžeme užívat. Tak jsme si užívali, já už docela slušně vydělával, peníze jsme utráceli za zábavu a cestování. Taky jsme se vzali, bylo to přání babičky mé přítelkyně. Řekla nám, že když se co nejdříve vezmeme, bude jednou její byt náš. Tak jsme se vzali a babka do roka zemřela. Až po její smrti jsme zjistili, že byla hodně nemocná, věděla, že brzy zemře, ale nikomu z rodiny o tom neřekla. Chtěla ale zažít svatbu své vnučky.

Dítěti se dlouho bránila

Byli jsme už nějakou dobu svoji a já začal natvrdo mluvit o dítěti. Žena o tom ale nechtěla ani slyšet, prý nám nic nechybí, je nám spolu dobře. Pak z ní vylezlo, že se bojí, jakou paseku by s jejím tělem udělalo těhotenství. Vidí na svých kamarádkách, jak dopadly a jak vypadají, nemají na nic čas, na sebe už vůbec, pořád jen lítají kolem dítěte. Na kosmetiku, ke kadeřnici si nezajdou, jak je rok dlouhý. Přesvědčoval jsem ji, že je to nesmysl, že vždycky bude záležet na ní, jak se k tomu postaví, a ona si na sebe čas určitě najde.

Podařilo se a otěhotněla. Deset let po svatbě se nám narodila holčička, krásná po mamince. Musím říct, že manželka byla skvělá máma, už od počátku, a vůbec neřešila, že během těhotenství přibrala pomalu dvacet kilo, odnesly to i její vlasy a pleť se jí také zhoršila. Dceru milovala od prvního okamžiku a vzorně se o ni starala. Nakonec i kila shodila a čas na sebe si taky dokázala udělat. Bylo to fajn mít rodinu, naše dcera byla sluníčko, už odmalička byla moc hodná. Jenže nám to nevyšlo, a když byly dceři tři roky, rozvedli jsme se. Od rodiny jsem se odstěhoval, ale dceru vídám hodně často. Letos by měla jít do první třídy. Bývalá žena mi v tom naštěstí nedělá žádné problémy.

Podezřelý mladík

Řeším ale teď dost závažný problém. Dcera mi před nějakou dobou začala vyprávět o novém kamarádovi, jaká je s ním legrace, jak se spolu nasmějí, jak si s ní hraje, vyblbnou se spolu. Než jsem z jejího povídání pochopil, že se nejedná o kamaráda ze školky, ale dospělého muže, chvíli mi to trvalo. Docela mi zatrnulo, protože v jejím nevinném vyprávění mi něco nesedělo, přišlo mi chování toho muže až moc zvláštní a důvěrné na to, že se s ním teprve s maminkou seznámily. Potkali se spolu v parku, dali se do řeči a pak si tam prý s míčem dlouho hráli. Co mě na tom dost zaráží, je věk toho kamaráda – je mu něco málo přes dvacet. Nejdřív jsem myslel, že je to mnohem dospělejší muž, třeba v našem věku (jsme čtyřicátníci), že se mu líbí moje bývalka, ale teď chápu, že se mu líbí moje dcera.

Stýkají se hodně často, mladík nosí dceři dárky, prý se nabídl, že ji bude vyzvedávat i ze školky, ale to žena odmítla. Nedávno byla dcera na malém zákroku v nemocnici, žena tam byla s ní a on je tam chodil navštěvovat. Pochopitelně jsem se bývalé manželky na něj zeptal, řekl jsem jí, že mi to přijde hodně divné, aby se takový mladík stýkal se ženou skoro dvakrát starší, než je on, a velkou pozornost věnoval její malé dceři. Vyjádřil jsem obavy, že mi to zavání tím, že kluk má pedofilní sklony a vůbec se mi nelíbí, aby se s naší dcerou dál stýkal. Ona mi na to řekla, že přeháním, prý si někde přečetla, že i kdyby byl pedofil, tak že to má pod kontrolou, samotnou dceru s ním nenechává, a navíc prý je většina pedofilů hodných a s dětmi to umějí a že ho nechce hned odsuzovat, když vidí, že dcera je s ním ráda. Prostě mě odbyla, a dokonce mi řekla, že žárlím, že moje milovaná holčička má ráda i jiného muže než tatínka.

Jirka

Názor odbornice: Vyvarujte se znevažování kompetencí

Vážený Jirko! V životě vaší bývalé ženy a tím i společné šestileté dcery se vyskytl nový kamarád a vy máte obavy, zdali není pedofil. Myslím, že jste udělal dostatečný krok tím, že jste své obavy sdílel s bývalou ženou.

Z vašeho vyprávění na mě nepůsobilo, že by vaše ex neměla všech pět pohromadě. Vůči ní jste však vystoupil nešťastně: jako rodič vůči nezvedenému dítěti, kterému nedojdou nebezpečí okolního světa. Při jednání s partnerkou (i tou bývalou) nebývá výhodné stavět se do role toho jediného chytrého. Reakce vaší bývalé ženy totiž bude nasnadě: pravděpodobně se na vás rozzlobí, že ji nepovažujete za kompetentní. Nadále se proto snažte postupovat citlivě. Vyjádřete matce své dcery důvěru v její odhad i výchovné postupy. Je přátelská, ale přirozeně opatrná, když nenechá člověka, kterého zná málo, aby dceru vyzvedl ze školky.

Nabídněte vy sám svou pomoc s vyzvedáváním dcery, když by máma náhodou nemohla. Nechte se inspirovat aktivitami, které dcerku s novým kamarádem bavily, a zařaďte je do programu, když budete s dcerou trávit čas. S matkou svého dítěte udržujte korektní a pokud možno přátelský vztah. I když již nejste partnery, zůstáváte (a to takřka celoživotně) rodiči. Proto je výhodné, abyste spolu dokázali mluvit jako rovný s rovným – jako dva lidé, kteří si sebe navzájem váží. Naopak se vyvarujte kontroly nebo dokonce znevažování kompetencí své bývalé ženy. Pouze fungující komunikace pomůže odhalit možné problémy anebo i hrozící nebezpečí. A věřte, že pár takových zákrut ještě ve výchově dítěte zažijete.

PhDr. Magdalena Dostálová