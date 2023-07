Umím si vychutnat, co zrovna je. Nemám plány, jak to zlepšit, říká Pavlína Wolfová

V čem na sobě od dob svých začátků před kamerou vidíte největší změnu?

Myslím, že to dělám s větší lehkostí. V začátcích, kdy jsem moderování chápala jako příležitost, jsem to stejně jako dnes chtěla dělat dobře, ale neustále jsem se kontrolovala: abych byla nezaměnitelná, aby mi to slušelo, abych byla oblíbená, abych dosáhla na nějakou televizní cenu. O to už neusiluju. Chci chodit do práce s cílem dozvídat se něco důležitého, co můžu zprostředkovat dalším lidem. Přistupuju k práci víc intuitivně než podle příruček.

Je k počurání zábavné, jestliže vás jako dítě slavných rodičů berou, když je vám přes padesát.