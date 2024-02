Otec zapíchl lyže uprostřed svahu a skončil. Wolfová o slavné rodině i politice

Dělala jste někdy rozhovor se svými rodiči – Pavlínou Filipovskou a Petrem Spáleným?

Ano, s mámou pro nějaký časopis a bylo zvláštní, že až tehdy jsem se dozvěděla o tom, že se věnovala drezuře koní, stala se dokonce i mistryní republiky. Tátu jsem přemluvila k rozhovoru na Radiožurnálu, kde se mi jeden host narychlo omluvil. A protože to byl přímý přenos, tak jsem si před tátou klekla, a přestože „rodinný podnik“, jak to nazývá, nesnáší, udělal výjimku a bylo to moc hezký. Obojí se odehrálo asi před dvaceti lety.

Tátova partnerka Miluška Voborníková je fantastická babička (macecha je vážně hnusný slovo) a všichni ji milujeme.