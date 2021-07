CNN Prima NEWS nabídne pohled do soukromí šéfů politických stran a hnutí

V rámci speciálního letního vysílání 360° se moderátorka Pavlína Wolfová zaměří v odlehčeném duchu na soukromí současných politických lídrů, kteří se na podzim budou ucházet o křeslo v Poslanecké sněmovně. CNN Prima NEWS proto oslovila šéfy stran a hnutí, které mají alespoň potenciální šanci na překonání hranice potřebné pro vstup do Sněmovny ať už v koalici nebo jako samostatný subjekt.

„Jsem ráda, že se CNN Prima News už podruhé podařilo přesvědčit šéfy politických stran k trochu netradičním rozhovorům. Díváme se v nich spolu na život, jehož součástí je politika, s odstupem, místy s nadhledem, někdy dokonce s jistou sebekritikou. Věřím, že je důležité představit tyhle leadery, kteří se ucházejí o naše hlasy, i jinak – jsou to totiž normální lidi, mají rodiny, běžné starosti, pochybnosti a někdy strach,“ říká moderátorka pořadu Pavlína Wolfová.

Součástí pořadu budou i rozhovory s rodinou politiků. Diváci tak dostanou jedinečnou příležitost sledovat, jak vnímají časově náročnou práci lídrů stran jejich nejbližší a co všechno na ně prozradí.

Prvním hostem bude předseda vlády a šéf vládního hnutí ANO Andrej Babiš. Rozpovídal se například o tom, proč během prázdnin nepojede na dovolenou či jak jeho potomci vnímají působení v politice.

„Frederik to moc neřeší, ten má teď holky – má druhou. Vypadá skvěle, má 195 cm, je vymakaný. Kdybych měl postavu jako on, tak mám 10 procent navíc. To už do října nedám,“ zmínil například Babiš.

Speciál 360° Soukromí politiků vysílá CNN Prima NEWS od 19. do 30.7 každý všední den od 21.20