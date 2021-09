Kostel ano, do hospody ne. Na traktoru ho neznáme, říkají o Jurečkovi sousedé

Téměř neviditelný a příjemný. Tak hodnotí naprostá většina oslovených obyvatelů Rokytnice u Přerova svého souseda, předsedu KDU-ČSL Mariana Jurečku.



„Pana Jurečku vídám v obci málo. Osobně se neznáme, ale působí na mě slušně, příjemně,“ uvedl třicátník Zdeněk. Jeho partnerka Barbora mu dává za pravdu: „Působí normálně, příjemně. Akorát tím, že se angažuje ve vysoké politice, tak je známý,“ řekla.

Podle Františka, pětatřicátníka, se snaží být v obci spíše nenápadný. „Zdá se mi, že nechce být na očích. Když za ním někdo přijde, tak si s ním popovídá. Ale jinak se snaží být nenápadný,“ řekl František, který politika zná zhruba 20 let.

„Chodí na mše do kostela. Vídám ho tam, ale jinak teda ne,“ řekla paní ve středním věku. „Do hospody nechodí, tak je asi slušný člověk,“ řekla pobaveně další žena, paní Jana, která seděla v místním pohostinství.



Podle desítky oslovených obyvatel Rokytnice naprostá většina ví, že politik v obci bydlí, žádný z nich s ním problém nemá. Jurečkovi jako politikovi fandí. Zároveň ale oslovení dodávají, že neví, jestli ho budou volit. Volební programy si ještě nečetli.

Jurečka o dění v obci projevuje podle místních zájem. „Když jsou plesy, tak na ně chodí. Větších kulturních akcí v obci se většinou účastní,“ řekl pan František. Zároveň ale přiznává, že Jurečkovým vstupem do politiky a zviditelněním se jejich komunikace změnila. „I já jsem se s ním bavil dřív trochu jinak než teď, on se mnou taky,“ doplnil.

Starosta Rokytnice Kamil Malenda slova svých občanů potvrzuje. „Ano, o dění v obci se zajímá. Máme tak jednou za dva měsíc schůzku a bavíme se o tom, co je potřeba. Zeptám se ho například na jeho názor a tak dále,“ řekl starosta.

Politik se podle místních práce rozhodně nebojí. „Je asi i šikovný, protože si z kamením dláždil dvorek,“ řekla jedna z obyvatelek Rokytnice. „Pracuje i na poli, má ho tady u vesnice, takže na zadku určitě nesedí,“ dodala mladá žena Barbora.

Přímo v traktoru nebo jiném zemědělském stoji ho ale oslovení místní neviděli. „V traktoru jsem ho neviděl, ale myslím si, že tu práci dělá. Jen to někdy dává na sociálních sítích až moc na obdiv. Kdyby to tak nedával najevo, tak bych mu to i věřil víc,“ uzavřel František.

Rokytnice se nachází zhruba 5 kilometrů od Přerova a má zhruba 1500 obyvatel. Místní si zde mohou nakoupit ve čtyřech obchodech, jsou tu i tři hospody a dvě dětská hřiště.

Střed obce, která působí čistě a udržovaně, zkrášluje rybník, v jehož blízkosti stojí zámek se zahradou. V zámku se nachází domov pro seniory a domov pro osoby se zdravotním postižením. Obec má dobré dopravní napojení, a to díky hlavní železniční trati z Přerova do Olomouce a autobusovému spojení do Přerova a Prostějova.