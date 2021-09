Bydlíme u Okamury. Dům má zvláštní, s lidmi se nedruží, říkají sousedé

Nepřehlédnutelná budova tvořená samými válci – přezdívaná veřejností škodolibě jako Takešiho hrad – leží v luxusní čtvrti na pražském Břevnově. Kromě toho, že je vidět již z dálky, zaujme také tím, že na rozdíl od okolních vilových domů není oddělena od světa neprostupnou zdí a lze tedy nahlédnout na zahradu - zatím skromně vybavenou dvěma rozkládacími židlemi.



Netradiční je dům také tím, co sousedy napadne jako první, když se jich člověk táže na politicky exponovaného souseda. „On to nestavěl, aby se to líbilo mně, já bych zas nestavila tak, aby se to líbilo jemu. Ať si každý bydlí, jak chce,” sdělila přímá sousedka lídra SPD, které dům vyrostl před okny.

Dodala, že jakožto se svým sousedem se s Okamurou pochopitelně baví, nicméně jen o čistě běžných záležitostech, politika na přetřes prý nikdy nepřijde.

Od sousedů nezaznívá na adresu atypického domu tak silná kritika jako od širší veřejnosti, nicméně přijímán je různě. Další sousedka, která se představila jako Hanka, uvedla: „Pana Okamuru tu vídám, nejčastěji tedy jak ho přiváží jeho šofér. Nikdy jsem se s ním nebavila, nejsem totiž jeho voličkou. Jeho dům mi architektonicky nevadí, každý si může stavět, co se mu zamane. Nicméně si myslím, že nezapadá mezi zdejší okolní domy.“

Jiná sousedka z protilehlé ulice, která si nepřála být jmenována, uvedla: „Někdy ho tu vidím, ale nikdy jsem se s ním nebavila. A jeho dům, ne že by se mi líbil, ale viděla jsem i horší.“



Zhruba 20letý student z nedaleké ulice, který chtěl také zůstat v anonymitě, pak sdělil, že s názory pana Okamury hluboce nesouhlasí a dům mu přijde hrozný, demonstrativně mu proto byl několikrát močit na plot.

Stavba má mezi sousedy ale i své zastánce: „Okamurův dům se mi vlastně docela líbí, přijde mi architektonicky zajímavý,“ uvedla žena, která se představila pouze jako Mirka a dodala: „Vídám ho tu, nejvíc tedy teď před volbami, jak před domem dává rozhovory vám, novinářům. Rozhovor jsem s ním nikdy nevedla, vždy se jen pozdravíme a jdeme dál.“ Dodala, že podle jejích informací se předseda SPD s místními nijak výrazně nedruží.

Našli se dokonce i tací, co o přítomnosti pana Okamury ve čtvrti neměli nejmenší potuchy. „No vidíte, kdybyste mi to neřekl, tak já o tom ani nevím, že tu bydlí. Mě politika nezajímá, stejně se tam jen krade,“ sdělila žena okolo 30 let, která vycházela z nedalekého domu.