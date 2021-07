Okamura: Mám nejvyšší hladinu testosteronu. Ve vládě být nemusím

Okamura dle svých slov není z voleb nervózní a věří, že kontaktní kampaň přinese své ovoce. Proto místo dovolené stráví letní měsíce setkáváním s lidmi. Krajská města bude SPD objíždět s jarmarkem, na kterém mají tuzemští producenti nabízet své potraviny „za lidovou cenu“. Po menších městech bude jezdit kamion nazvaný espéďák.



„Celých 20 let, co se pohybuji v médiích, mi i cizí lidi na ulici říkají Tomio. Což je zajímavé, mám to rád – protože mi připadá, že mi je pořád 25, i když mi je 48,“ řekl Okamura na CNN Prima NEWS.

Na podzim by chtěl obhájit dvouciferný výsledek, ideálně o něco lepší, než mělo hnutí SPD v posledních volbách. Hlavní ambicí je ale být součástí nové vlády, nikoliv skončit opět v opozici.

„Všichni víme, že pokud jsme součástí vlády, tak můžeme co nejvíce prosazovat náš program. To by mělo být cílem každé správné strany – prosadit program, nikoliv korýtka, jak to vidíme u jiných,“ pokračoval s tím, že sám nemusí být ani členem vlády.

Tři měsíce do voleb je ještě dlouhá doba, tudíž si na predikci výsledků nechce příliš troufnout. U Roberta Šlachty a jeho hnutí Přísaha mu není jasné, kdo za politickou iniciativou stojí a kdo ji financuje. Velké problémy sleduje u ČSSD.

„V posledních dvou volbách – jak komunálních, tak do Evropského parlamentu – měli dvakrát pod pět procent. Komunisté stále mají celkem pevné široké jádro, takže bych tipoval, že se do Sněmovny spíše dostanou,“ zavěštil Okamura v pořadu 360° Pavlíny Wolfové.

Bez papírů ani ránu

Za celou dobu působení v opozici Okamuru politicky nikdo příliš nepřekvapil. Prý přesně ví, s kým se dá jednat a na čem všem se dá domluvit, když v zákulisí probíhají diskuze se všemi stranami. Pokud něco, tak ho dle svých slov překvapila spíše plastičnost některých poslanců, kteří se například nedrží svého názoru.

S některými politiky z jiných stran a hnutí ale vychází poměrně dobře. Jako příklad uvedl Stanislava Berkovce, poslance z hnutí ANO. „Je to můj dlouholetý kamarád. Známe se, když ještě moderoval na Nově. Je to slušný člověk, kterého mám rád,“ okomentoval Okamura.

Na otázku, proč chodí na politické diskuze se stohem papírů, přiznal, že jednoduše nemá v hlavě všechno, co chce sdělit. Proto si nechává dělat analýzy a podklady si pak bere s sebou, aby se do nich mohl v případě potřeby podívat.

„Nejsem děd Vševěd, opravdu nevím všechno a přiznávám to. Mám dobrý tým spolupracovníků, kteří mi pomáhají s přípravou. Myslím, že není ostuda to přiznat. Nejsem odborník na všechna možná témata,“ řekl na CNN Prima NEWS.

Pracovní výkonnost díky testosteronu

Třebaže spí jen pár hodin denně, necítí žádnou únavu. „Doktor se hrozně divil, proč tak málo spím. Mám to tak pár let. Změřil mi hladiny a testosteron. Říkal, že mám nejvyšší hladinu testosteronu, která je ještě zdravá. To způsobuje výkonnost v tom smyslu, že člověk jde furt dopředu,“ pochlubil se v rozhovoru pro CNN Prima NEWS s tím, že se zde nejspíše mísí moravská krev s tou japonskou.

Dostal ale varování, že si má dávat na svůj výkon pozor. „Hlava se míjí s tělem. U normálního člověka vás tělo upozorní, že si máte jít odpočinout. Mě neupozorňuje. Už dvakrát se mi stalo, že se mi najednou začala motat hlava, i když s tím už několik let umím pracovat,“ rozvedl dále Okamura.

I přes své pracovní nasazení ale uznává, že má pár slabin, a to především nedochvilnost. Od svých 21 let podniká v cestovním ruchu a často má schůzky naplánované na minuty, tak se mnohdy jednoduše nestíhá.

„Pravda, když se něco protáhne – a to se stává každý den, když padnou zajímavé myšlenky třeba na konci jednání – tak pak to honím,“ řekl ve speciálním vysílání šéf hnutí SPD.