Hledáme dredaře, revoltujícího oportunistu. SPD chystá volební kampaň

„Dobrý den, máme zde velice specifické zadání, jedná se o předvolební klip SPD,“ napsala ve své výzvě agentura Talent management s tím, že „vše je určeno pro sociální sítě“.

Účastníkům nabízí za zhruba čtyři hodiny natáčení i několikatisícové odměny. Na tři tisíce korun si přijdou „rodinné typy“, které musejí nicméně zvládnout vyslovit zhruba deset vět. To samé i zmíněný dredař.

„Reportérka“ je nicméně na tom ze všech nejlépe. Na stejnou odměnu si přijde už jen při třech větách.



Za vystoupení dospělého bez dialogu je tisíc korun, nezletilá holčička ve věku kolem deseti let dostane jen 700 Kč. Ještě méně – 600 Kč – si SPD cení „demonstrující skupinky s hesly proti SPD“. Zde není jasné, zda je to za osobu, nebo si daná skupina těch šest set korun mezi sebou rozdělí v drobných.

Natáčení se má uskutečnit již příští týden. Zájemci se mají hlásit jen pokud jsou časově flexibilní. Přidat mají své fotografie, které musejí být aktuální.

Terčem kampaně tak nepochybně bude známý dredař mezi politiky, předseda Pirátů Ivan Bartoš, který aspiruje na to se stát i českým premiérem. Průzkumy veřejného mínění z posledních měsíců mu dávají naději, že tohoto cíle skutečně dosáhne.

Inzerát na předvolební klip SPD

Podle posledně zveřejněného volebního modelu podle agentury Median by v květnu zvítězila ve volbách koalice Pirátů a STAN se ziskem 24 procent, před hnutím ANO. To by mělo 23 procent. Koalice Spolu by měla 19,5 procenta, SPD 9, ČSSD 7 a komunisté 6 procent hlasů. Na pětiprocentní hranici pro vstup do Sněmovny se dotahuje Přísaha se 4 procenty.