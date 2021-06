Náskok Pirátů a STAN se zmenšil. Přísaha šplhá, na Sněmovnu to ještě nestačí

Podle volebního modelu agentury Median by v květnu zvítězila ve volbách koalice Pirátů a STAN se ziskem 24 procent, před hnutím ANO. To by mělo 23 procent. Koalice Spolu by měla 19,5 procenta, SPD 9, ČSSD 7 a komunisté 6 procent hlasů. Na pětiprocentní hranici pro vstup do Sněmovny se dotahuje Přísaha se 4 procenty.