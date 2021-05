Piráti a STAN přiznali plán zvýšit daně. Odmítli promigrantskou nálepku

V prvé řadě chce jít koalice Pirátů a STAN podle programu, který v úterý zveřejnila, cestou zlepšení výběru daní. Dalším zdrojem příjmů mají být úspory a zvýšení efektivity na straně státu. Dojít má na osekání daňových výjimek a pak už bude na řadě hledání nových daňových zdrojů, přiznává koalice, která je podle průzkumů favoritem voleb.

„Zdanění digitálních gigantů, zdanění těžby nerostných surovin a negativních externalit v oblasti životního prostředí, postupné zvýšení zdanění komerčních nemovitostí, zdanění prodeje konopí,“ píše se ve volebním programu Pirátů a STAN.

„Je nutné dostat státní rozpočet pod 3 procenta schodku,“ prohlásil Ferjenčík. Spolu s Věslavem Michalíkem za hnutí Starostů a nezávislých je garantem programové kapitoly „Finance a průhledné hospodaření“.



Příprava na přijetí eura

Otevřeně se koalice hlásí k přípravě na přijetí eura, když v programu píše o vstupu do evropského mechanismu směnných kursů ERM II, což je jedno z z kritérií, jejichž splnění je nutnou podmínkou pro přijetí země do eurozóny.

Pokud bude koalice Pirátů a STAN po volbách jednat o vládě s koalicí Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), jak plánuje, čeká ji střet s občanskými demokraty, kteří nehoří pro přijetí eura, stejně jako současný premiér a šéf ANO Andrej Babiš.



V programu lze najít i některá další místa, která mohou představovat problém při slepování koalice s konzervativnějším uskupením Spolu.

Sňatky osob stejného pohlaví, zdanění konopí

„Každý máme mít rovná práva. I právo sňatku s tím, koho milujeme. Umožníme osobám stejného pohlaví uzavírat rovnoprávné sňatky. Kohokoli třetího to neomezí. Naopak to zlepší život tisícům párů i dětí,“ píší ve volebním programu Piráti a STAN. S tím narazí u lidovců i části ODS a TOP 09. Je to téma, které štěpí strany zprava doleva.

Střetové místo v programu při vyjednávání o koalici po volbách může být i chystané zdanění konopí. „Zákaz konopí nás ročně stojí miliardy korun, ale nesnižuje poptávku a nevede k omezení černého trhu. Zdanění komerčně distribuovaného konopí přinese 4 miliardy, čímž stát získá finanční prostředky například k dofinancování zdravotní péče,“ slibuje v programu koalice Pirátů a hnutí STAN.

Nekonfliktně je v programu koalice pojata kapitola migrace, jejíž formulace fakticky popírá nálepku „promigrantská“ strana, kterou se Pirátům pokusil v parlamentu nalepit při interpelacích premiér Andrej Babiš a jak je častuje také SPD.

„Pane poslanče, já nevím, koho zájmy vy zastupujete tedy, já české, já nevím, vaše strana promigrantská, která spolupracuje s různými neziskovkami, koho zastupuje zájmy,“ pustil se ve Sněmovně Babiš do poslance Pirátů Jana Lipavského.

Řešení migrace v místě vzniku. A bez kvót

Co v této kapitole říká program Pirátů a STAN? „V EU prosazujeme ochranu vnějších hranic a prevenci nelegální migrace, ne kvóty. Pro cizince s legálním pobytem chceme férový přístup. Podporujeme řešení příčin migrace v místech jejího vzniku. Jednak spolupráci EU se zeměmi, které jsou zdrojem migrace nebo přes ně vedou migrační trasy, se záměrem předcházet nelegální migraci již mimo území EU. Ale také boj proti převaděčství a humanitární pomoc v místech zasažených katastrofou. Podpoříme řešení migrace bez povinného přerozdělování pomocí kvót.“

Jedna z klíčových věcí, která prostupuje programem koalice Pirátů a STAN, je reforma exekucí. „Naprostou nutností je férová reforma exekucí. Reforma, která pomůže věřitelům, ale pomůže také statisícům rodin v dluhových pastech. Jejich návratem do legální ekonomiky můžeme získat miliardy korun, které lze investovat třeba do zdravotní péče či do zvýšení kvality vzdělávání v České republice,“ řekl šéf Pirátů Ivan Bartoš.

Zavedeme místní příslušnost exekutorů podle principu jeden dlužník, jeden místně příslušný exekutor v kraji, navrhuje v programu koalice. Exekutora bude určovat krajský soud dle automatického klíče. Dobu insolvenčního řízení slibuje koalice Pirátů a STAN zkrátit na 3 roky.

Garanty této kapitoly jsou za Piráty šéf poslaneckého klubu Jakub Michálek, který má ambici po volbách vést ministerstvo spravedlnosti, a europoslanec za STAN Stanislav Polčák. „Je to program středový a protikorupční,“ charakterizoval volební program Michálek, podle nějž je v programu zhruba sedmdesát konkrétních slibů, jejichž plnění si budou moci občané zkontrolovat.