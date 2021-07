SPD představí své kandidáty do voleb, zveřejní také volební program

Hnutí Svoboda a přímé demokracie představí odpoledne na Letné lídry svých kandidátek pro říjnové volby do Sněmovny a program, s nímž do voleb jde. Podle průzkumů veřejného mínění se preference SPD pohybují kolem 10 procent, což naposledy potvrdil volební model STEM. I ve volbách do Sněmovny v roce dostala SPD 2017 10,64 procenta, díky čemuž získala 22 mandátů.