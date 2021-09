Budeme Okamuru pěkně bodat. Romské spolky se od výzvy distancují

„Měli bychom probrat závažnou věc, co se týče pana Okamury. Víte dobře, že chce odejmout dávky v hmotné nouzi a dávky na bydlení. My s tím nesouhlasíme. Včera měl v Poslanecké sněmovně menší projev, kde to začal řešit,“ mluví na videu podle Deníku N Ladislav Mártha, v současné době již bývalý člen Koalice romských reprezentantů Libereckého kraje (KRRLK). Po zveřejnění příspěvku na sociálních sítích s ním organizace rozvázala spolupráci a distancovala se od jeho vyjádření.

Video pochází z živého přenosu na Facebooku ze setkání skupinky mužů v pizzerii v Novém Boru na Českolipsku na začátku srpna.

„Víte dobře, že chce pan Okamura prosadit odejmutí dávek v hmotné nouzi. My s tím nesouhlasíme a budeme proti tomu bojovat. Takže všichni do boje, akce, nože a budeme ho takhle pěkně bodat. Tady máš Okamuro! Všichni Romáci by měli jít do boje s tím, že bychom toho Okamuru měli odstranit. Je to rasista a už ho nechceme ve Sněmovně,“ zaznívá dále ve zvukové stopě videa, která není synchronizovaná s obrazem.

„Romští předáci“

Video na svém profilu sdílel i sám Okamura. „Romští předáci z Libereckého kraje ve videu vyzývají všechny Romy k tomu, aby vzali nože a pobodali Okamuru a k odstranění mojí osoby,“ píše šéf SPD.

„Jako důvod Romové ve videu uvádí to, že Okamura chce ukončit zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými. A zároveň Romové ve videu vyzývají ostatní Romy k tomu, aby ve volbách volili Piráty, kteří chtějí dávky zachovat,“ dodává. Serveru Parlamentnílisty.cz řekl, že se o videu dozvěděl minulý pátek od policie.

Autentičnost videa a toho, co na něm zaznívá, nyní prošetřuje i policie. „Potom co se v internetovém prostoru objevilo video, ve kterém hlavní řečník zaznamenané schůzky hovoří o fyzickém útoku na poslance Parlamentu České republiky pana Tomia Okamuru, jsme zahájili úkony trestního řízení pro důvodné podezření ze spáchání přečinu nebezpečného vyhrožování,“ uvedla médiu tisková mluvčí Krajského ředitelství Police ČR v Liberci Ivana Baláková.

U stolu ten večer seděl podle Deníku N také předseda Romské demokratické strany Miroslav Tancoš. „Byla to ironie, dělal si z toho srandu a nemyslel to vážně,“ řekl Tancoš k výrokům. Hlavní aktér si podle něj „připil“.

Romové se od výroků distancují

Od videa se nyní snaží distancovat všechny romské organizace, které v kraji působí, a to včetně Koalice romských reprezentantů Libereckého kraje.

„Když jsme obdrželi informace, že zmiňovaný kolega vysílá a obsah vysílání může někdo považovat za nenávistný vůči někomu, hned jsme ho upozornili, aby sjednal okamžitou nápravu, jelikož toto chování odsuzujeme a není v souladu s posláním našeho spolku ani osob v něm figurujících. A to i přesto, že vysílal ve svém volném čase nikoliv ve výkonu zaměstnání, či ve výkonu funkce člena spolku,“ uvedla koalice v prohlášení, které zveřejnil server Romea.

„KRRLK, z. s., dlouhodobě ctí hodnoty, jako je vzájemná úcta, respekt k člověku, sbližování se a dialog, o kterém věříme, že muže věci posunout správným směrem. Každý náznak nenávisti, diskriminace nebo rasismu naopak odsuzujeme a takové chování považujeme za nepřípustné,“ zmínila koalice.

Na serveru Romea se již v polovině srpna objevilo prohlášení dalších romských organizací z kraje. „Odsuzujeme jakékoli nabádání k násilí, využívání politických mítinků k násilnému prosazování vlastních politických názorů, etnické nesnášenlivosti či dokonce rasismu, rasismu naopak. Je potřeba upozornit na ty, kteří toto chování podporují, svolávají a organizují „romské“ odbojové skupiny,“ uvádí.

„Zcela kategoricky tak odsuzujeme chování jednoho z členů spolku Koalice romských reprezentantů Libereckého kraje, a dalších spřízněných osob (...) Vyzýváme tak samotné Romy, žijící v Libereckém kraji, politické představitele i veřejné instituce romského i neromského života, aby se od takovýchto jedinců distancovali a jejich jednání razantně odsoudili,“ píší ve veřejném prohlášení Asociace romských představitelů Libereckého kraje z.s., Roma Tanvald z.s., Romany art workshop z.s. a Comunités z.s.