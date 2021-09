Potopíme Piráty. Okamura jde proti nepříteli, kterého sdílí s ANO

Tvrdě půjde i proti Pirátům, řekl novinářům při zahájení takzvané horké části kampaně Okamura. Na ty má v kampani spadeno i vládní ANO v čele s Andrejem Babišem. A přinejmenším na pražské komunální úrovni se do Pirátů strefuje i ODS.

Hnutí nadále prosazuje konání referenda o vystoupení z Evropské unie, je pro co nejužší spolupráci suverénních evropských států.

Start kampaně do říjnových sněmovních voleb ohlásila SPD v polovině července na pražské Letné. Krajská města v Česku objíždí hnutí s jarmarkem, na kterém tuzemští producenti nabízí své potraviny, menší města s kamionem nazvaným SPďák. Součástí kampaně jsou petice za zachování české koruny jako měny a za uznávání protilátek na covid-19 k prokázání bezinfekčnosti.

Okamura ve středu představil pětici billboardů, které SPD bude využívat v závěru kampaně. „Prvním naším heslem je ‚Ne povinnému covid očkování, ne diskriminaci‘,“ řekl. Hnutí odmítá další lockdown, žádá uznávání protilátek získaných onemocněním covid-19 a za špatně odůvodněná a diskriminační považuje opatření ve školách. Na začátku září proti koronavirovým opatřením ve školách podala SPD správní žalobu.

Další billboardy obsahují hesla „Ano slušným lidem, ne příživníkům“, „Rodina na prvním místě“ či „Ne migraci, ne islámu, ne diktátu EU“. Vládě SPD vyčítá to, že do ČR v evakuačních letech přivezla 169 afghánských spolupracovníků české armády a diplomacie. „Jsme zásadně proti přijímání jakýchkoliv islámských a afrických migrantů, SPD zůstává poslední stranou, která hájí nulovou toleranci této migrace, i Andrej Babiš zklamal a zradil,“ řekl na adresu premiéra a šéfa hnutí ANO Okamura.

Posledním heslem bude „Potopíme Piráty“, doplnil šéf SPD. „Piráti prosazují přesně opačný program, než prezentuje SPD. Prosazují přijímání migrantů, eura, jsou to neomarxisté,“ řekl. Okamura vyloučil možnost, že by SPD mohla kdykoliv vytvořit koalici s Piráty. „Naopak uděláme vše pro to, aby se koalice Pirátů (se Starosty a nezávislými) do vlády nedostala,“ doplnil.

Okamura dříve řekl, že rozpočet na kampaň dosahuje přes 50 milionů korun, může být až 60 milionů korun. Za úspěch by považoval, pokud by strana dosáhla vyššího volebního výsledku než v minulých sněmovních volbách před čtyřmi lety. Tehdy získala 10,64 procenta hlasů a skončila čtvrtá za ANO, ODS a Piráty.