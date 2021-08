Okamura žádá Zemana o přímluvu za uznávání protilátek. Jednali i o šéfovi BIS

Podle Okamury je kvůli neuznávání protilátek proti koronaviru v krvi diskriminováno obrovské množství lidí. Prezident Zeman s ním údajně souhlasí. „Prezident mi sdělil stanovisko, že je pro tento můj názor, ale je třeba stanovit, jaká hladina protilátek by měla být uznána. Já argumentoval, že v Rakousku hladina stanovená není. Požádal jsem, aby apeloval na premiéra Babiše a ministra Vojtěcha,“ uvedl Okamura. Prezident podle něj zmínil, že by si mohl ministra zdravotnictví pozvat.



Tématem se chce podle svého nedělního vyjádření zabývat i premiér. „Problematiku protilátek řeším, experti nemají jednotný názor, budu se snažit přijít s řešením, aby se na tom odborníci domluvili,“ komentoval Babiš páteční vystoupení náměstkyně ministra zdravotnictví Martiny Koziar Vašákové, podle které odborníci nedoporučují uznávat protilátky na covid-19 jako prokázání bezinfekčnosti.

Člověk, který má protilátky, podle nich může onemocnět. Naopak negativní test na protilátky podle nich neznamená, že se člověk nedokáže před infekcí covidem chránit. Podle předsedy vakcinologické společnosti Romana Chlíbka také nejsou protilátky důvodem, proč by se člověk neměl nechat očkovat.

Prezident by měl na vládu podle Okamury apelovat také kvůli podle něj nerovnému přístupu k dětem při jejich návratu do škol, kdy se chystá testování, ze kterého mohou být vyřazeni očkovaní žáci a studenti. Ti se mohou nechat očkovat od věku 12 let. „Prezident mi sdělil své stanovisko, že u dětí do 12 let preferuje, aby šly do školy bez omezení a bez podmínek,“ uvedl Okamura s tím, že dělení dětí na základních školách podle očkování je pro něj nepřijatelné.

Pokračování Koudelky

Okamura dále požádal Zemana, aby prezidentská kancelář členům bezpečnostního výboru poskytla písemné argumenty proti pokračování šéfa Bezpečnostní informační služby Michala Koudelky.



S prezidentem Zemanem se sešel v pondělí v Lánech i premiér Andrej Babiš. Jedním z bodů jejich jednání byl rovněž končící mandát současného ředitele BIS. Na Babišův popud se v pátek sejde bezpečnostní výbor Poslanecké sněmovny. Ten má sdělit, kdo by měl současného šéfa BIS ve funkci vystřídat.



Předseda SPD v minulém měsící představil lídry pro říjnové volby do Poslanecké sněmovny. Jedním z nich je i bývalý člen vlády Miloše Zemana Jaroslav Bašta. Okamura v nedávném rozhovoru pro CNN Prima NEWS vyjádřil značná očekávání od nadcházejících voleb. Dle jeho slov usiluje o to, aby strana SPD byla součastí vládní koalice. On sám být účasten na vládě nutně nemusí. Podle posledních průzkumů se strana Svoboda a přímá demokracie pohybuje okolo devíti procentích bodů.

Okamura na zhruba hodinové jednání s hlavou státu dorazil okolo 13:30, o schůzce informoval Pražský hrad prostřednictvím tiskového mluvčího na Twitteru. Jednání s šéfem SPD je jednou z pravidelných schůzek prezidenta s šéfy sněmovních stran. V únoru na Hradě jednali Zeman s Okamurou mimo jiné o možných podobách volebního zákona či přípravě pandemického zákona. Prezidenta podle šéfa SPD tehdy zajímalo rovněž zajištění objektivity České televize.