Bartoš: Babiš je produktem nemocné politiky, naše spory ale nejsou osobní

„Daleko lepších výsledků se dosahuje v kooperaci, než v konkurenci. Koalice je o spolupráci, my spolu nesoutěžíme. Samozřejmě jsme vedli drsná jednání o pořadí na kandidátkách, ale když bylo jasno, uzavřeli jsme to a od té doby je to procházka růžovým sadem,“ pochvaloval si Bartoš spolupráci se Starosty ve speciálním díle 360° - Soukromí politiků na CNN Prima News.

Koalice Pirátů se Starosty přišla v poslední době do konfliktů s hnutím ANO, navzájem se několikrát nařkly ze lži. Tak trochu v pozadí slovní přestřelky ale zůstávají Starostové, kteří mohou být podle Bartoše ve složité situaci.



„S Ivanem je každý den krásný,“ řekla manželka Bartoše Svěřila se CNN Prima News, že ji rozčiluje, když si manžel u jídla ťuká do telefonu. Bartoš o své partnerce řekl, že je jeho nejlepším kamarádem a může si s ní promluvit o tom, co ho zrovna tíží. Minulý rok v létě se jim narodil syn Bertram. S Lydií se potkali na demonstraci. Pak se vídali na společenských pirátských akcích a nakonec se i ona stala členkou strany. „O dva roky později jsme spolu začali chodit,“ prozradila Bartošová. Proč by měl být podle partnerky Bartoš premiérem? „Výhodou je, že nikomu nic nedluží a je zavázaný jen svému svědomí. Nikdo na něj netlačí a nemůže ho vydírat,“ myslí si manželka.



„Už několik měsíců je proti Pirátům veden masivní útok ze všech stran včetně pana premiéra. Bojí se a lžou o nás. Starostové třeba nejsou na takový tlak zvyklí,“ překvapil Bartoš.



Vztah s předsedou Rakušem si však pochvaluje. „Řešíme společné problémy, protože stejně jako já má doma děti. Náš vztah je otevřený, ale i napříč koalicí jsou fajn lidé a atmosféra je celkově velmi dobrá. Snažíme se být férovými partnery v politice, ale i lidmi, kterým můžeme zavolat, když máme problém,“ řekl Bartoš o další výrazné tváři společné koalice.

Politika nás nesemlela, cítím nadšení z úspěchu

Koalice Pirátů a Starostů se v jednom z předvolebních průzkumů dostala až na hranici 30 procent. V dalších průzkumech se střídá ve vedení s hnutím ANO. Bartoš věří, že podpora jeho koalice v posledních měsících před finálním vhozením hlasovacích lístků do uren vydrží.

„Když jsme Piráty zakládali, tak jsme o politice tolik nevěděli. Všichni říkali: ‚Dejte si pozor, ať vás to nesemele.‘ To se ale nestalo, pořád cítím stejné nadšení z volebního úspěchu. A to jak u Pirátů, tak u Starostů,“ prozradil.

Bartoš si myslí, že o něm voliči ví vše, co potřebují. „Už na sebe asi nic neprozradím, celou dobu funguji transparentně. Ale pro lidi samozřejmě není problém se mě na cokoliv zeptat.“ dodal jeden z nejvážnějších kandidátů na příštího českého premiéra.

Bartoš: Babiš je produkt nemocné politiky

Zda je spor mezi stranou ANO a Piráty osobní, tak na to má Bartoš jasnou odpověď. „Není. Mám heslo z Hvězdných válek, že nebojujeme proti těm, kteří nám vadí, ale bojujeme za ty, které milujeme. Pan Babiš je jen produkt nemocné politiky. Je to podnikatel, který se rozhodl, že si osedlá stát jako firmu,“ vysvětlil Bartoš ve speciálním vysílání 360°.

Bartoš prý může usínat s čistým svědomím. Být v kůži Andreje Babiše, šlo by to podle něj hůře. O premiérovi řekl, že ten si svého kontroverzního chování a střetu zájmů není vědom. „Možná si nemyslí, že je byznysový predátor, který šel do politiky,“ uvedl na Babišův účet šéf Pirátů.