Nenápadný člověk. Sousedé Hamáčkovi vyčítají hlavně protesty a Velikonoce

Za současným místopředsedou vlády jsme se vypravili do nevelké obce Mratín, která leží severovýchodně od Prahy. Na rozdíl od bydliště lídra koaličního partnera ČSSD Andreje Babiše se zde našli lidé, které o přítomnosti pana Hamáčka neměli nejmenší ponětí.

„Vůbec nevím, že tu někdo takový je. Politika mě nezajímá,“ uvedla žena bydlící přímo naproti domu, který již minimálně přes rok obývá místopředseda vlády. „Je mi to jedno, ať si tu bydlí, kdo chce,“ uvedl další muž. Ze všech osmi poštovních schránek bytového domu, do kterého oba tázaní – kteří si nepřáli být jmenováni – zacházeli, přitom paradoxně trčely předvolební materiály ČSSD.



Překvapující neznalost následně objasňuje další muž z blízkého sousedství ministra, ten se představil jako Václav: „Viděl jsem ho tu asi třikrát, nikdy jsme se ale nebavili. Pan ministr se snaží být spíš nenápadný.“ To potvrzují i další lidé.

Hamáčkovu povahu sousedé nejčastěji hodnotí jako milou, slušnou či korektní. „Když je tady mezi námi, tak se chová zcela slušně, normálně, je milý, nemám s ním nejmenší problém, ačkoliv s ním bydlím v jedné ulici,“ uvedla paní obsluhující masný pult v místním supermarketu.

Hamáčkovu ochotu následně ilustruje na tomto příběhu: „Když byla uzávěra okresů, tak mu manžel psal e-mail, proč nemůžeme jezdit do Globusu do Čakovic, když do Brandýsa to máme mnohem dál. On mu neodpověděl, ale osobně se stavil. Vysvětlil nám, že kdyby to povolil zde, musel by to povolit všude.“

Paní ve středních letech, která se představila jako Tereza, sdělila: „Když se potkáme, tak pozdraví, vtípek prohodí, není to zlý člověk. Jinak o něm vůbec nevíme. Nechodí moc ani na zahradu.“

Veškeré snahy o nenápadnost ale vzaly za své, když do poklidné oblasti vyrazili demonstrovat během zimního období odpůrci lockdownu a proticovidových opatření a taktéž po kauze Vrbětice. „Vadily mi ty demonstrace zde, někdy to bylo opravdu vyhrocené. Jednou se zde protestující poprali i s místními. Pan Hamáček jako takový mi nevadí,“ uvedl již zmiňovaný soused Václav.

„Moc jsme dobře o těch demonstracích věděli. Lituji těch lidí, co bydlí v té ulici. Nedlouho poté, co sem demonstrující dovezli tu rakev, tak se tu objevila nějaká banda z Brna a ti vyloženě přijeli nadávat a dělat zle. Kvůli tomu, že místním zaparkovali na místa a zablokovali jim auta, navíc dělali hrozně důležitý, tak se to tam servalo,“ objasňuje příhodu Tereza. Od té doby ale prý již nikdo demonstrovat nepřijel.

„Nepříjemné také bylo, když ho chránili kvůli těm Vrběticím. Poblíž pošty stála dodávka s tajnými. Kamery monitorovaly ulici, bylo to takové nepříjemné. Když šel okolo někdo cizí, tak ho lustrovali, zda nejde ublížit Hamáčkovi. Ale na druhou stranu jsme si říkali, že nám alespoň nikdo nevykrade baráky, když jsme teda nejstřeženější obec v celé republice,“ sdělila postarší paní z těsného ministrova sousedství, která odmítla sdělit své jméno.

Uvedla, že to působilo problémy především na Velikonoce, protože místní, kteří chtěli dodržovat tradice, se báli, že je Hamáčkova ochranka bude pokutovat, jelikož koledování jako takové bylo kvůli epidemiologickým opatřením zakázané. „Nakonec ale tradice normálně proběhly,“ uvedla.

„Měsíce ho tu chránili, přišlo mi to jako komedie, opravdu zbytečné. Dělalo tu zde problémy,“ uvedla slečna z „Hamáčkovy“ ulice, která se představila jako Anna.