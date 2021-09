Skvělý starosta, s Piráty ale chodit nemusel, hodnotí sousedé Rakušana

Zavítali jsme do Rakušanova rodného Kolína, kde dlouhodobě žije a kde mezi lety 2010–2019 působil jako starosta. Období, kdy řídil místní radnici, si jeho sousedé pochvalují.

„Byl to nejlepší starosta, moc milý a schopný,“ sdělila jeho sousedka Adéla Pazderská, kterou Rakušan učil na gymnáziu a dle jejích slov tak zná předsedu hnutí STAN přes 20 let. Velmi podobně se vyjádřily i další dvě desítky lidí z blízkého okolí.



Mezi největší zásluhy místní řadí oddlužení radnice, obnovu Pražské ulice, rekonstrukci gotického chrámu svatého Bartoloměje či záchranu zdejší vodárenské věže.

„Dekriminalizoval Kolín, nyní tu chodí strážníci, ty jsem tu předtím moc neviděla. Za jeho působení též začaly Otevřené ulice,“ uvedla Pazderská.

Otevřené ulice jsou projekt, v rámci kterého se scházejí a komunikují sousedé, kteří by se za jiných okolností nemuseli poznat. Zároveň se otevírají prostory, kam se běžně člověk nedostane a taktéž se na ulici přivádí různá umělecká vystoupení.

„Dokud byl místním starostou, fandili mu všichni obyvatelé Kolína. Nyní je ale velký pán, takže už jsou ty sympatie menší,“ uvedl postarší muž, který si nepřál být jmenován.

„Neměl do té vysoké politiky chodit, tam se každý ušpiní,“ dodala jeho manželka, která dále uvedla, že znala Rakušanovi, ještě když bydleli o několik stovek metrů dál než dnes - na zdejším „sídlišti“. „Vždy zdravil, byl moc milý a ochotný,“ uvedla. To zde potvrdilo i pět dalších sousedů včetně pána, který znal „Vítka“ od mala a chodíval s ním hrát fotbal.

Otázka, zda se Vít Rakušan změnil po vstupu do parlamentní politiky, rozdělila jeho sousedy přibližně na dvě poloviny. Že by tomu tak bylo, například popřela jeho bývalá studentka Adéla: „Od doby, kdy je vrcholovým politikem, tak na něm nevidím žádné změny. Stále se tu účastní různých akcí a stále je ho v Kolíně vidět.“

Bývalého starostu sousedé nejčastěji potkávají, když si jde zaběhat nebo vyrazí na procházku s kočárkem. Lidé se s ním zdraví, většina ale uvedla, že v poslední době – kdy vrcholí předvolební kampaň – ho tu příliš nevidí.

V tom jako na zavolání vybíhá z domu Vít Rakušan, svižně naskakuje do auta, které je celé potištěné reklamou na koalici Pirátů se Starosty a v mžiku odjíždí. Celou akci sleduje jedna z nejbližších sousedek Rakušanových – seniorka, která si taktéž nepřála uvést své jméno. Nicméně sdělila, že je velká škoda, že STAN šel do předvolební koalice s Piráty. „Nerozumím tomu, proč zrovna s nimi,“ uvedla.

Pakt s Piráty se nelíbí ani třem dalším důchodkyním, které bydlí ve vedlejší ulici. „Nemusel s nimi chodit,“ uvedly téměř sborově. Nicméně na dotaz, co přesně jim na České pirátské straně vadí, nedokázaly konkrétně odpovědět. „Jde o to, že většina zdejších sousedů je ve věkové kategorii mých rodičů a mají své politické preference,“ osvětlila Pazderská. Dodala, že sympatizace pouze s hnutím STAN zkrátka není to stejné, co s koalicí Piráti a Starostové.