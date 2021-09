Mezi vilou a Sokolovnou. Premiéra doma znají, bavit se o něm místní nechtějí

Ze zastávky metra Opatov na okraji Prahy dojedete příměstským autobusem do Průhonic za zhruba 15 minut, cesta od náměstí k vile Andreje Babiše pak zabere jen chvilku. Jméno předsedy vlády ovšem v obci obestírá tajemná aura. Redaktor iDNES.cz vyzpovídal přes dvacet místních. Většina z nich se o Babišovi nechtěla vůbec bavit. A kdo promluvil, tak jen přísně anonymně.

„Potkala jsem ho tu párkrát, ale nikdy jsem ho neoslovila. Vím, že zdejší mu moc nemohou přijít na jméno,“ uvedla asi padesátiletá místní obyvatelka. Není zdaleka jediná, kdo nechce mluvit otevřeně.



„Potkáváme ho, protože bydlíme ve stejné ulici, ale často jen vyjíždí nebo zajíždí do svého domu autem. Někdy ho náhodou potkáme v samoobsluze. Tady ho znají všichni, ale málokdo je s ním v nějakém bližším, osobnějším kontaktu,“ sdělila dvojice ve středních letech.

To, že lze jen těžko najít někoho, kdo by o zdejší Babišově přítomnosti nevěděl, potvrzuje i naše anketa. Z dotázaných o jeho zdejším bydlišti věděli všichni.

„Párkrát jsem ho tu viděla na cestě do nebo ze Sokolovny, ale nikdy jsem ho osobně nekontaktovala,“ uvedla tázaná seniorka. Dodala, že neměla proč.

Sdílný není ani starosta Průhonic Bohumil Řehák. „Já se k tomu nechci vyjadřovat. Pan premiér tu bydlí a já s tím nemohu nic udělat,“ uvedl pro iDNES.cz.

Další tři tázání muži ve středních letech se shodli, že Babiše zahlédli na předvolební akci, kterou premiér pořádal počátkem minulého měsíce na náměstí před cukrárnou, která spadá do jeho svěřenského fondu.

Unisono se ale ohradili, že nejsou jeho podporovatelé a Babišovu přítomnost nevyhledávají. „Viděl jsem ho tu, ale nikdy jsem k němu nebyl pozván a nekomunikoval jsem s ním. Nejsem jeho podporovatel,“ uvedl jeden z nich.

Pokud už někdo premiérovu přítomnost oceňuje, nehodnotí jej jako politika, ale štědrého mecenáše. „Proti Babišovi jako občanovi nic nemám, naopak. Takových, co mají peníze, je tu spousta, ale on je jeden z mála, co pro obci něco dělá,“ uvedla postarší paní, která donedávna žila v premiérově bezprostředním sousedství.