S hnutím ANO je to složité, ohlíží se za společnou vládou Onderka

Téměř polovina lidí z kandidátky na protest odstoupila. „Mě to mrzí, stalo se. Myslím si však, že i nově doplněná kandidátka je kvalitní a dokáže oslovit spoustu voličů,“ hlásí Roman Onderka.

Nebyla chyba, že vás ústředí strany prosadilo tak na sílu? Na původně navržené krajské kandidátce, jak ji schválili jihomoravští delegáti 85 procenty hlasů, jste vůbec nebyl.

Nominace na lídra jsem měl ze dvou okresních organizací ze sedmi, stejně jako krajský předseda Břetislav Štefan. Následně proběhla krajská konference a ta kandidátku poskládala na sílu. Tam to byla záležitost politického střetu o směřování ČSSD, což souviselo i se sjezdem strany a volbou jejího vedení.

Takže na sílu se podle vás postavila kandidátka na krajské úrovni?

Ano, protože se nerespektovaly názory okresů. Jestliže dva okresy na jižní Moravě říkají, že Roman Onderka má být lídr, a pak ani na kandidátce nejsem, tak se asi někde stala chyba. Že potom někteří rezignovali, to mě mrzí, ale teď se ukáže, kteří sociální demokrati zůstávají na lodi a chtějí za ni bojovat.

Ti, kteří odstoupili, jsou však úspěšnými starosty. Před třemi roky, kdy už byla ČSSD oslabená, získal starosta Líšně Břetislav Štefan v komunálních volbách 27 procent, Michal Boudný ve Slavkově u Brna 28 procent a starosta Kunštátu Zdeněk Wetter 52 procent. Neoslabí vás jejich rezignace?

Doufám, že ne. Myslím si, že kandidátka je kvalitní a dokáže oslovit.

Pojďme k uplynulým čtyřem rokům, kdy vaše strana byla součástí vlády. Na co z toho, co se vám podařilo prosadit, jste nejvíce hrdý?

Hnutí ANO je populistické a má spíše pravicovou rétoriku, takže ČSSD se snažila zachovat pro lidi levicové hodnoty. Jsem hrdý na to, že se podařilo navýšit důchody na částku 15 tisíc korun. Na jižní Moravě máme také problém s dopravní infrastrukturou, ať už jde o dálnice D52 na Vídeň, D43 z Brna přes Svitavy, brněnské nádraží...

Co jste však za ty čtyři roky v tomto ohledu udělali? Nic z vámi zmíněného se nestaví.

Podařilo se mi prosadit pozměňovací návrh v zákonu o liniových stavbách, díky němuž se zkrátí příprava staveb o třetinu. Je to malý krok, je však dobře, že alespoň ten prošel.

Poslední kilometr dálnice v kraji nicméně vyrostl před šestnácti lety.

Teď je otázka, jak počítat rekonstrukce dálniční sítě...

Chcete opravu D1 počítat do nových kilometrů jako Andrej Babiš?

Nechci. Já jsem naštvaný na to, jak dopravní stavby fungují. Podle mě je špatně už to, že máme ministra, který je zároveň ministrem průmyslu a zároveň i dopravy. V Česku nemáme ministry supermany, kteří by zvládli dva resorty.

V číslech 8 let byl Roman Onderka primátorem Brna. 35 křesel ztratila ČSSD v posledních sněmovních volbách. 14 lidí odstoupilo z jihomoravské kandidátky kvůli Onderkovi.

Tak proč jste s tím jako koaliční partner něco neudělali a nevzali si ministerstvo pod sebe?

My jsme o resort dopravy od začátku stáli, ale vyjednalo si ho hnutí ANO a nese i odpovědnost.

Otázka ale trvá: proč jste roli dvojministra nezabránili?

V naší pozici máme dvě možnosti. Buď řekneme svůj názor, snažíme se ho prosadit, ale když na to partner neslyší, nic s tím neuděláme, protože to nemáme jako součást koaliční smlouvy. Nebo by nám pak nezbývalo nic jiného než z vlády vystoupit. A já si nemyslím, že vláda hnutí ANO, KSČM a SPD je lepší variantou. Jestli si někdo myslí, že by byla lepší, tak já ne.

Některé věci však skřípou i v sociální oblasti, na kterou jako sociální demokraté logicky kladete důraz. Proč se nepodařilo vyjednat vyšší financování sociálních služeb na jižní Moravě, aby nebyla v nevýhodě proti jiným regionům? Osm let vedete ministerstvo práce a sociálních věcí a do loňského roku jste měli na starost sociální věci i na hejtmanství.

To je nekonečný příběh, který není jen o tom, že bychom si v rámci ministerstva řekli: tady se přidají miliony pro jižní Moravu. Tam je potřeba změna systému vyplácení, jak byl původně nastaven. Tedy změna celého zákona. A přiznávám, že ČSSD a poslanci za jižní Moravu nedokázali změnu prosadit.

ČSSD také opakovaně slibuje zákon o sociálním bydlení, který stále není. Kde je problém? O zákonu mluvíte nejen vy, ale všechny strany. Vždyť i v Brně byly problémy s ubytovnami a současné i minulé vedení města muselo řešit hrozby vystěhování lidí na ulici.

Problém je, že nebyla vůle, aby se tento zákon projednal. Mrzí mě to, nadále to budeme prosazovat.

Váš partner ve vládě to protlačit nechtěl, když i od jeho představitelů zaznívala slova o obchodnících s chudobou?

S hnutím ANO je to složité. Vždycky si udělají nějaký průzkum, a co lidi zajímá, to prosazují, nebo se podle toho vyjadřují.

Problematiku bydlení chcete řešit mohutnou výstavbou, slibujete každý rok 15 tisíc nových bytů navíc. Kdo je bude stavět a kde na to vezme?

Podle mě by měly obce, a kde na to vezmou, je otázkou legislativy. My jsme podali návrh zákona o družstevním bydlení, což si myslím, že je cesta. Není to žádné novum, ale vyzkoušený recept.

Část peněz by tak na začátku složili družstevníci s budoucími nájemníky a část obec, která by neměla tak velké náklady na výstavbu. Jaký by byl ten poměr?

To záleží, jak by zákon prošel. Důležité však je, že obce nebudou stavět se ziskem a podobně se mohou chovat i k výši nájmu. Město má také jiný přístup k bankám než běžný občan.

Dá se to stihnout, když jsou za chvíli volby?

Je to v prvním čtení, ale budeme se snažit to dotáhnout. Je spousta možností jako třeba zkrácené projednávání, které by to umožnilo, ale musela by být vůle. Uvidíme, jestli se to podaří.

V programu také píšete, že dotace nesmí skončit jako dárečky pro korporace. Proč tedy v rámci společné zemědělské politiky bylo Česko v Evropské unii aktivní ve snaze, aby nebylo povinné zastropování dotací, jak se k tomu klonil europarlament? Nejde to proti vašemu programu?

Máte pravdu. Chápu, že narážíte na Agrofert, já s tím ale nemám nic společného.

Ale ČSSD přece má ministra zemědělství. To se vám ty levicové hodnoty proti podle vás pravicovému hnutí ANO moc zachovávat nedaří...

Máme ministra, ale takové věci se projednávají kolektivně na vládě v rámci zahraniční politiky. A neříkejte, že se to moc nedaří. Můžeme si dát tabulku, co se podařilo a co ne. Určitě to nejsou jen vítězství, na druhou stranu se nám toho podařilo opravdu hodně. Kdybychom tam nebyli, vypadalo by to radikálně jinak.

Předvolební průzkumy ale nejsou pro ČSSD zrovna přívětivé. Pokud se trend nezvrátí a nedostanete se do Sněmovny, vyvodíte z toho osobní odpovědnost?

Tato otázka vůbec není namístě. Jako statutární místopředseda se vůbec nemůžu zabývat tím, že by se ČSSD nedostala do Sněmovny, nepřipouštím si to. A jsem přesvědčený, že se tam dostane.

Jaký výsledek tedy očekáváte?

Vy mi dáváte otázku pro křišťálovou kouli. V minulých volbách jsme měli sedm procent a já budu považovat za úspěch, když budeme mít více než minule. To je cíl a uvidíme, jaká bude realita.