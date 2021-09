Volby nanečisto. Koho by poslali do poslanecké sněmovny středoškoláci

Jaký je mezi studenty o volby zájem?

To uvidíme až dnes odpoledne podle počtů odeslaných hlasů, účast studentů je dobrovolná. Co se týče škol, tam zájem předčil naše očekávání. I vzhledem k tomu, že byl minulý a předminulý rok nestandardní a září je pro školy vždy krizový bod, předčilo to naše očekávání. Letos se do projektu zapojilo 335 škol.

Máte statistiku, kolik se do projektu zapojilo studentů a škol při posledních parlamentních volbách v roce 2017?

Ano. Před čtyřmi roky odevzdalo platný hlas 40 tisíc studentů a bylo zapojeno 281 škol. Respektive tolik jich odevzdalo včas výsledky, protože zapojených jich bylo o něco víc, ale ne všechny stihly odevzdat výsledky.

Jsou výsledky studentských voleb odlišné od těch skutečných?

Dá se říct, že to předvídá trendy v budoucích volbách.

Které strany se u mládeže těší největší oblibě?

V minulosti bodovali hodně Piráti. Dá se tedy předpokládat, že budou směřovat k něčemu proti systémovému trochu. Někteří volí skutečně tak, jak by volili u skutečných voleb, ale část studentů hlasuje třeba z recese.

Událost dne Každý den se děje něco významného. Portál iDNES.cz vybírá to nejzajímavější a ptá se přímo aktérů. Každý den nabízí rozhovor z míst, kde události ovlivňují svět kolem nás. V několika otázkách, jasně, stručně, výstižně.

Z jakého důvodu probíhají studentské volby?

Je to projekt na podporu toho, aby se studenti seznámili s principy průběhu voleb, s českým volebním systémem. Hlavní cíl je motivovat, aby se stali aktivními občany.



Jde jen o samotné hlasování, nebo je na to navázán další program?

Tam ani nejde tak o ten volební akt samotný, předchází tomu řada aktivit. Jednak od nás školy dostávají audiovizuální materiály, dokumentární filmy a k ním i výukové materiály. Před tím, než jdou studenti volit, probírají to ve výuce. Každý učitel to pojme jinak, je na jejich výběru, co považují pro danou třídu za vhodné.

Proč je důležité motivovat mladé lidi k tomu, aby chodili volit?

V podstatě za tím vidíme to, aby u nás byly zachované demokratické principy. Je potřeba, aby pochopili, že jsou to oni, kdo rozhoduje o tom, v jakém světě budou žít. Je tedy na nich, aby to ovlivnili, šli k volbám a vyjádřili to svým hlasem. Aby cítili spoluzodpovědnost za výsledky.