Není kandidáta bez knihy. Vypadají před voliči víc moudře, říká politolog

Fenoménem letošní kampaně jsou knihy o politicích. Svou napsal Andrej Babiš, vyšla i kniha o Robertu Šlachtovi, Ivanu Bartošovi, Petru Fialovi či Lubomíru Volném, který ji na mítincích prodává svým příznivcům. Některé spadají do kampaně, některé ne. Je to nový trend?

Knihy se vydávaly i v minulosti, ale nebylo to tak početné. Většinou platilo, že v kampani vydavali publikaci jeden či dva politici, nějaký souhrn svých myšlenek nebo programů. Šlo o to nějak interpretovat politické období. Knihu měli Jiří Paroubek, Miloš Zeman, Mirek Topolánek či Václav Klaus, který publikuje knihy i nadále.

Jak je to s publikací takový knih dnes?

Dnes se to spíše bere jako příležitost k setkávání se. Politici pak mohou dělat kontaktní kampaň a mít tam s lidmi nějaké společné téma. Vytváří to určitou vazbu s dotyčnými, je to šance řadu věcí pojmenovat dle svého. Nutno dodat, že Andrej Babiš to ukázal úplně vrchovatě.